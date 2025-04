Gobierno de Peña canceló inversión en ciberseguridad que dejó la administración anterior, según exministro

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el exministro de Tecnologías de la Información y Comunicación Fernando Saguier reiteró que el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), del que formaba parte, informó a sus sucesores, la administración actual del presidente Santiago Peña, de vulnerabilidades en la infraestructura de seguridad digital del Estado y lamentó que el actual gobierno optó por cancelar una inversión planeada por la administración anterior en esa materia.

El tema de la ciberseguridad en instituciones del Estado tomó relevancia en la opinión pública paraguaya esta semana, luego de que un medio brasileño de comunicación reportara que autoridades paraguayas presuntamente sufrieron “hackeos” por parte de la Agencia Brasileña de Inteligencia, en una supuesta operación de espionaje relacionada a las negociaciones entre Brasil y Paraguay en torno a la Itaipú Binacional.

En una entrevista radial ayer, el exministro de Inteligencia Esteban Aquino afirmó que el 17 de agosto de 2023 las autoridades salientes de la Secretaría Nacional de Inteligencia y el Ministerio de Tecnologías de la Información (Mitic) se reunieron con sus sucesores para el traspaso de mando y les entregaron una resolución con medidas recomendadas para mejorar la seguridad digital del Estado ante alertas de posibles ciberataques.

Se informó al gobierno entrante sobre ciberataque

El exministro Saguier comentó que el informe presentado a las autoridades entrantes en aquella reunión “daba cuenta de una institución en particular que había sido vulnerada en los últimos años”, aunque no entró en detalles y se limitó a decir que “no sé si puedo dar esa información públicamente”.

En otra entrevista ayer, el extitular del Mitic dijo que la alerta de posibles ciberataques había sido dada por un “gobierno aliado” y apuntaba a actores que supuestamente respondían al gobierno de China.

En noviembre de 2024 el Mitic y la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay anunciaron que instituciones públicas paraguayas habían sido vulneradas por “hackeos” por parte de actores presuntamente relacionados con China.

Consultado sobre una posible conexión entre el caso chino y el presunto espionaje por parte de Brasil, el exministro no descartó que pueda haber una relación, pero enfatizó que “no hay una conexión evidente”.

“No había un informe, una alerta, o preocupaciones en aquella época con respecto a equipos, servidores o equipos de funcionarios particulares relacionados con la negociación de la tarifa o el Anexo C (de Itaipú)”, subrayó.

Gobierno actual canceló inversiones en ciberseguridad

El exministro Saguier señaló que en ciberseguridad “no existe la actualización perfecta ni definitiva” y que las actualizaciones y mantenimientos de sistemas de protección son permanentes.

“Independientemente a que la infraestructura o la cultura de los funcionarios de ser cautelosos con el manejo de los equipos pueda ser precaria o vulnerable, eso no hace a la vulnerabilidad central, el hecho de que existe del otro lado gente que se dedica de manera permanente a permear sistemas”, agregó.

Comentó que el gobierno del que formaba parte dejó una “ruta de inversiones” para mejorar la infraestructura digital del país, que incluía la contratación de un Security Operations Center, un centro de operaciones de ciberseguridad central para el Estado para el monitoreo y análisis de posibles amenazas y la protección de datos y sistemas informáticos.

“La administración entrante optó por cancelar esos llamados, lo que me sugiere que no hay comprensión de la urgencia o importancia de estos asuntos, pero no conozco el argumento y finalmente es prerrogativa del gobierno conducir sus adquisiciones en función a sus prioridades”, dijo.