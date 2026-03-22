Acuerdo SOFA: “EE.UU. necesitaba esta rúbrica para la cesión de elementos y recursos”

-Ministro, el acuerdo SOFA es entreguista…

-De ninguna manera. Al contrario, para no entregarnos al crimen organizado, porque nos superan en equipos, nos superan en armamento…. Justamente para eso es del acuerdo SOFA… para no entregarnos al crimen organizado.

-¿Qué firmamos exactamente con el acuerdo SOFA?

-El gobierno de Paraguay, a través del canciller (Rubén Ramírez Lezcano), firmó el Acuerdo SOFA y este se puso a consideración del Congreso que lo aprobó y se convirtió en ley de la República. Este permite fortalecer los programas de cooperación que tenemos entre Fuerzas Armadas (paraguayas) y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, y que, hay que decirlo, son programas antiquísimos. Esto no es nuevo, nosotros siempre hemos tenido una relación bilateral en el sector de la defensa, muy buena, muy buena el acuerdo SOFA lo único que hace es confirmar todo eso.

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-Entonces, ¿qué diferencia tiene este acuerdo de los que ya tenemos hace ya bastante tiempo entre ambos en materia militar?

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-La principal diferencia es que esto tiene un paso por el Poder Legislativo y se ha convertido en ley. Esto lo que hace no es diferenciarse de los programas (ya existentes), al contrario, los que hace es englobar esos programas de adiestramiento de Fuerzas Especiales, por ejemplo, que comenzó el año pasado y tiene continuidad en este y va por cinco años. O sea que ese entrenamiento, por ejemplo, con este acuerdo SOFA, tiene la garantía de que se va a completar. (Ahora) ya tenemos el ropaje legal y sobre todo, la gente de los Estados Unidos es la que necesitaba de este acuerdo para que ellos puedan conseguir ahí internamente que se les ceda esos elementos para que ellos puedan utilizarlos acá en Paraguay.

-¿De cuántos efectivos militares norteamericanos estamos hablando, Ministro?

-Los efectivos militares americanos que lleguen al Paraguay vienen solamente para una misión específica y tienen que tener la aprobación del Congreso. Los que vinieron, los que están y los que vendrán solamente vienen para instruirnos, para capacitarnos y para darnos apoyo, sobre todo en tecnología. También tenemos donaciones de armamentos y de equipos previstos, y ya finiquitados también. De ninguna manera este personal militar americano va a entrar en operaciones… en combate ellos eso no pueden hacerlo, no está contemplado por el acuerdo.

-¿Este acuerdo implica la instalación de bases militares americanas?

-De ninguna manera. Porque instalar una base americana sería como tener elementos de una fuerza extranjera que pueda entrar en combate acá. Y eso está absolutamente prohibido por nuestra propia Constitución, por la legislación, y no está contemplado por el acuerdo.

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-¿Y dónde se van a establecer?

-Van a estar conforme al objetivo que les trae, de acuerdo al programa. Este programa de instrucción se hace en el Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales, que funciona en sede del comando del Ejército, pero depende directamente del comandante de las Fuerzas Militares. Es una unidad estratégica. Esos militares están instalados ahí. Otros militares americanos van a venir para entregarnos embarcaciones. Es un programa, se llama de Resiliencia de Equipos de la Armada. Contempla la donación de 12 embarcaciones. Solamente es cuestión de logística para que las tengamos a mano ya acá. En estas próximas semanas van a llegar 6 embarcaciones ligeras más. ¿Por qué hablo de ligeras? Porque de las 12, 2 son embarcaciones de gran envergadura y 10 embarcaciones ligeras.

-Cuando hablamos de gran envergadura ¿se compara con yate, con un buque?

-Sí, no sé si vieron, el buque P-01 (Cap. Cabral) que se utilizó para llevar víveres, asistencia humanitaria al Norte. Claro, ese buque es de la Guerra del Chaco, pero la envergadura es más o menos similar. Como las que se ven en la Bahía de Asunción en las fiestas patrias.

-¿Estas embarcaciones son nuevas o reacondicionadas?

-Las 12 embarcaciones son nuevitas.

-Hablando de agua (y embarcaciones) atendiendo la geopolítica, con el avance de China y su mirada sobre todo sobre la hidrovía Paraguay-Paraná ¿EE.UU. hace geopolítica para tomar de manera simbólica la hidrovía y enviar un mensaje a China?

-La política exterior paraguaya está con los Estados Unidos y sus aliados y entre ellos no figura China. Y el mito de que los EE.UU. se van a apropiar de la hidrovía, la verdad que es un mito. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, por lo menos como consecuencia del SOFA, de ninguna manera.

-Los militares norteamericanos que estarán en las bases militares paraguayas estarán en la cadena de mando, ¿cómo va a funcionar eso?

-No, ellos no están en la cadena de mando. Para empezar, ellos solamente, en el buen sentido de la palabra, son instructores. Traen sus equipos, inclusive armamentos, municiones, ellos traen todo consigo. Esas municiones son empleadas única y exclusivamente para la instrucción.

-¿Esos armamentos también van a llevar ellos? Porque si van a instruir a los efectivos nacionales, si no cuentan con esa tecnología armamentística, ¿cómo van a aplicar luego cuando los norteamericanos se vayan?

-El armamento que se utiliza para el entrenamiento es luego ya orgánico del ejército o de la Fuerza Armada de Paraguay. Y si no tenemos orgánicos, ellos donan. Pero no es que vienen y traen para la instrucción y después ya donan. No. Es aparte. El programa de donación es diferente.

-¿Qué otra cuestión va a poner las Fuerzas Armadas en cuestiones de logística, combustible, etcétera?

-Los alumnos, por decir de una forma, los que van a ser entrenados. Y luego la logística la ponen totalmente ellos. Este curso va a durar cinco años, tiene un costo de casi 12 millones de dólares financiados por el Comando Sur de los Estados Unidos.

-Los sectores de la izquierda, inclusive analistas regionales, hablan de que el acuerdo es entreguista.

-De ninguna manera, de ninguna manera es un entreguismo. Al contrario, es demostrar que el gobierno está decidido, está preocupado y decidido a enfrentar al crimen organizado con mayor capacidad, con mayor fortaleza.

-Se entiende, ministro, como usted explicó al principio, que esto vino vía cancillería. Pero Brasil suele mirar con recelo este tipo de incursiones, para no decir intervenciones, de los Estados Unidos en la región. ¿Se habló o usted tiene conocimiento de que a nivel MERCOSUR, del acuerdo SOFA y Paraguay?

-Nosotros somos un país soberano y la política exterior de Paraguay la determina el presidente de la república. Nosotros somos un país soberano, podemos hacer las relaciones bilaterales y multilaterales que a nosotros nos parece conveniente a nuestros intereses, porque los Estados no tienen sentimientos, los Estados tienen intereses, y Brasil también es un país soberano que puede cuestionar seguramente algún acuerdo que nosotros tengamos, también están en su derecho. Pero nosotros estamos firmes en esto, estamos absolutamente conscientes de que es lo mejor para el Paraguay la implementación de la línea de la política exterior de los Estados Unidos.