Diputado Espínola exige intervención del BCP a Ueno: “¿Está mintiendo sistemáticamente?“

A través de su cuenta de X (ex-Twitter), el diputado colorado disidente Mauricio Espínola publicó lo que considera “una duda razonable” acerca de si Ueno Bank estaría incurriendo en irregularidades respecto a lo que proyecta mediáticamente y lo que figura en sus balances contables oficiales.

“Atención, Banco Central del Paraguay (BCP), con esta duda razonable. ¿Está Ueno Bank mintiendo sistemáticamente al público y al mercado financiero? La brecha entre sus declaraciones de prensa y sus estados contables oficiales exige una explicación inmediata”, inició su publicación.

El legislador se refirió específicamente a las declaraciones de la directiva del banco y señaló que existe una contradicción directa entre las promesas de capitalización y las asambleas de accionistas.

“El 23 de diciembre de 2025, el presidente del banco afirmó en entrevista con el diario Ultima Hora que no distribuyen dividendos desde 2021, rematando con una promesa pública: ‘se continuará con la política de no distribuir dividendos’. Un compromiso de capitalización que aparentemente resultó ser una cortina de humo”, sostuvo.

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Denuncia discrepancias en el pago de dividendos

Espínola citó documentos oficiales para argumentar que la entidad financiera habría faltado a la verdad respecto a la distribución de utilidades durante el ejercicio fiscal del año pasado.

“Sin embargo, al revisar los estados financieros al cierre de 2025, surge la verdad: se registran dividendos pagados, aprobados bajo la Asamblea Ordinaria N° 95 con fecha 26 de marzo de 2025. Los documentos oficiales desmienten categóricamente el relato de la entidad”, afirmó.

El parlamentario enfatizó que la evidencia técnica que existe no se puede refutar. Añadió que los diversos reportes de patrimonio y flujo de efectivo del banco muestran una realidad distinta a la comunicada a la opinión pública.

“La inconsistencia es visible y comprobable en diversos reportes: la variación del Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y las notas explicativas a los estados contables. Los números no admiten interpretación cuando hay contradicción directa”, puntualizó.

Alusión a denuncias de Leite y Nicanor

En su descargo, Espínola vinculó estas supuestas irregularidades con las críticas que provienen del propio sector cartista, mencionando acusaciones de corrupción que salpican al entorno cercano del mandatario.

“Ante reguladores que parecen completamente adormecidos, cobran fuerza las denuncias del embajador Gustavo Leite y el expresidente Nicanor sobre presuntos negociados y coimas en el entorno empresarial del presidente Santiago Peña. ¿Es esta la transparencia que prometieron?”, cuestionó.

El embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite (ANR-HC), lanzó críticas hacia el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos y afirmó que durante la administración de Horacio Cartes “no había ni olor a coima”.

Se le sumó el expresidente de la República (2003-2008) Nicanor Duarte Frutos (ANR-HC), quien se dirigió a Santiago Peña. Le refirió que “la soberbia es la víspera de la caída”. Además, fustigó al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué.

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Intervención del BCP

En ese contexto, el diputado exigió al Banco Central del Paraguay que intervenga con una fiscalización para proteger la credibilidad del sistema financiero nacional.

“Urge una intervención y revisión profunda por parte del BCP ante los hechos que venimos denunciando con documentos en mano. La estabilidad del sistema financiero no puede sostenerse sobre la base de falsedades informativas al mercado", subrayó.

"La credibilidad institucional del Paraguay está en juego. No podemos permitir que el regulador ignore pruebas documentales que están a la vista de todos los analistas y ahorristas del país”, prosiguió.

Inclusive, el legislador compartió enlaces publicados por la entidad financiera en cuestión a fin de que la ciudadanía pueda verificar esta “flagrante contradicción” por cuenta propia. “La transparencia es nuestra única muralla contra la impunidad”, expresó.

Banco donde Santi Peña tuvo acciones

Ueno Bank pertenece al conglomerado económico Grupo Vázquez, que fuera socio comercial de Santiago Peña en Ueno Holding hasta hace poco más de un año.

El 4 de abril de 2025, el mandatario anunció públicamente que decidió vender sus acciones y alejarse de la sociedad para evitar lo que calificó como una “manipulación mediática”.