Ministro Lovera asegura a Latorre que no hay planes de aumentar el déficit fiscal

El recientemente estrenado ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera se reunió esta mañana con el presidente de Diputados, Raúl Latorre, que fue uno de los proponente de la creación de una comisión especial para hacer un seguimiento al estado de las deudas del gobierno. Lovera aprovechó para cortar de raiz otra propuesta que surgió en Diputados, la de elevar el déficit fiscal.

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“Hoy no tenemos elementos -sin cerrar eh lo que va a ser el plan de pago con afectados-, necesidad o un plan de modificar el déficit fiscal”, dijo tajante Lovera al ser consultado sobre los planes del MEF para cubrir la deuda que señaló actualmente ascienden a US$ 1.300 millones, pero que están empezando a pagar en parte.

El pasado lunes, el presidente de la Comisión de Cuentas y Control, el diputado cartista César Cerini planteó ante técnicos del MEF una propuesta de modificar temporalmente la Ley de responsabilidad Fiscal y elevar el tope del déficit en 1% más (pasar de 1,5 a 2,5%) para cubrir las deudas estatales con empresas constructoras al servicio del Estado y las proveedoras de medicamentos e insumos médicos.

“No es un tema que todavía estemos nosotros poniendo sobre la mesa. Como había mencionado desde el Ejecutivo estamos viendo todas las alternativas, hoy todavía no podemos hablar de eh acompañar o presentar un proyecto de modificación" del déficit Fiscal, insistió.

Lovera afirmó que de momento no plantean esa posibilidad, lo cual es sumamente relevante ya que la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que cualquier modificación del tope de déficit tiene que tener la bendición del Ejecutivo.

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Señaló que su plan es esperar que la billetera estatal, es decir, la recaudación que logre la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) permita honrar las dudas. Adelantó que si bien no cancelarían las deudas este año, al menos van hacer un plan de pagos y de compromiso.

“Hoy en lo que nosotros estamos trabajando es justamente hacer el seguimiento de este comportamiento de los ingresos, estamos haciendo un seguimiento diario con la DNIT. Realmente hasta el día de ayer lo que ingresó para nosotros es alentador, entonces tenemos una perspectiva favorable de poder dar respuestas que están esperando” las vialeras y farmacéuticas.

En tal sentido, afirmó que en base a los ingresos estatales, “habilitado en esta semana hemos alrededor de 30 millones de dólares que ya están siendo gestionados por el Ministerio de Obras Públicas y estamos trabajando en forma conjunta para tener una disponibilidad mayor en las próximas semanas" en el caso de las constructoras, dijo.

De todos modos insistió en que no esta previsto poder cubrir este año los US$ 1.300 millones adeudados, sino que plantearán “herramientas” a las proveedoras para que tenga sostenibilidad y puedan seguir operando.

“La cancelación efectiva va a depender de qué herramientas utilicemos una vez definido el cómo estaríamos encarando. Y esta es una conversación conjunta. No es una imposición de parte del Estado, sino justamente hemos puesto las herramientas a consideración de cada uno de los sectores y ellos también están compartiendo su parecer para llegar a acuerdos”, sostuvo.

Lovera señaló que a la fecha, ya no hay deudas con proveedoras del programa de alimentación escolar Hambre Cero y que la idea es evitar que se repitan los retrasos, que atribuyó a ser el primer año de implementación del programa de manera universal.

Tras riña con su antecesor, Latorre brinda apoyo

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados y miembro de la bancada mayoritaria (cartismo), Raúl Latorre le brindó su apoyo al nuevo ministro del MEF, Óscar Lovera, algo relevante políticamente ya que el cartismo en Diputados le había hecho la guerra al anterior ministro, Carlos Fernández Valdovinos, al cual culparon por haber quedado como ridículos con la reforma de la Caja Fiscal.

El ministro “va a contar con nuestro apoyo para este caminar por este sendero y con mucha fuerza para para solucionar este problema, esta esta duda pendiente”, dijo Latorre.