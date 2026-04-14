MEF no acompaña flexibilización del tope fiscal y asegura pago a vialeras y farmacéuticas esta semana

El exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció en marzo una “economía de guerra” desde el Estado, debido a la estrepitosa caída de las proyecciones de recaudación que tenían previstas para este año.

Este escenario se sumó al reclamo constante de los proveedores del Estado, principalmente de las constructoras y de las farmecéuticas, sectores a los que el Gobierno adeuda más de US$ 1.000 millones. Esto generó que César Cerini, diputado cartista, plantee elevar el límite de déficit fiscal a 2,5%.

Sin embargo, a la consulta de si el Poder Ejecutivo acompaña esta propuesta, el ministro de Economía, Óscar Lovera, quien asumió tras la renuncia de Fernández Valdovinos, respondió que no.

“Ni siquiera hemos analizado de manera previa, eso no es iniciativa del Ejecutivo y evidentemente no acompañamos el proyecto. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es justamente discutiendo con los sectores afectados. El día sábado nos reunimos con las vialeras, esta semana nos estamos reuniendo con las farmacéuticas y estamos agotando todas las herramientas posibles para poder llegar a acuerdos de pago”, refirió.

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Ejecutivo no acompaña flexibilizar ley de déficit fiscal

Agregó que con estas herramientas que analizan para el pago a los proveedores del Estado buscan no afectar de manera significativa la expectativa de resultados que tienen en el corto y en el mediano plazo en cuanto a las políticas públicas del Gobierno de este ejercicio fiscal.

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Detalló que hoy el déficit fiscal es del 4% al cierre del mes, pero que el mismo puede variar una vez finalizado el ejercicio fiscal. Insistió en que el limitante que tienen desde el Gobierno es la cantidad de recursos que el Estado puede disponer.

Destacó que la Ley de Responsabilidad Fiscal permitió dar credibilidad a las finanzas públicas y esa credibilidad se ha traducido hoy en resultados como el grado de inversión.

“Lo que nosotros tenemos que seguir fomentando y ser totalmente responsables es que las finanzas públicas no van a generar ningún efecto de manera negativa sobre la economía del país, no va a poner riesgo la economía del país que viene creciendo de manera importante en los últimos tres años”, afirmó.

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Priorización de gastos y pago de deudas

Sobre el anuncio de “economía de guerra” que hizo Fernández Valdovinos, Lovera explicó que están revisando qué gastos en el sector público pueden o deben priorizar, y afirmó que buscan que el gasto o los bienes y servicios que son destinados de manera directa a la población estén asegurados.

“Lo que sí estamos revisando son aquellos gastos que no generan este impacto directo en la población para ver la prioridad o no. En un escenario que enfrentamos, donde los ingresos estaban siendo afectados de manera negativa, lo que el Estado debe hacer es priorizar”, señaló.

Sobre las deudas con los proveedores del Estado, detalló que trabajan en plan de pagos para este año, basándose en el flujo de los ingresos, los cuales tuvieron un incremento en el mes de marzo, de acuerdo a los informes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Agregó que analizan aumentar el pago sostenido de US$ 40 millones mensuales de la deuda con los proveedores en el caso de que las perspectivas de las recaudaciones mejoren.

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Recordó que el factoraje, herramienta financiera con la que se puede vender una deuda, es también una alternativa, ya que incluso en las reuniones con los sectores afectados por las finanzas públicas están encarando en cómo avanzar en la reglamentación y aseguró que tendrían una solución del pago esta semana.