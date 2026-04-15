¿Por qué la jubilación VIP será una carga para el contribuyente? La advertencia de Nakayama

La Cámara de Senadores se prepara para debatir un proyecto de ley que propone cambios a la caja de jubilaciones y pensiones del Congreso.

Sin embargo, para el senador Eduardo Nakayama (PLRA), la propuesta se queda corta al no abordar la raíz del problema. Según el legislador, “lamentablemente” la iniciativa no contempla la supresión definitiva del sistema, sino que se limita a meros ajustes técnicos.

Nakayama adelantó que mantendrá su postura firme ante el pleno de que la caja debe desaparecer.

“Esta caja es insustentable, insostenible, no tiene razón de ser porque marca privilegios que van a ser solventados exclusivamente en un futuro no muy lejano por los ciudadanos a través de su impuesto, porque no cumple el requisito fundamental de toda caja, que es que a través de los aportes se autofinancie”, sostuvo.

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Aportantes insuficientes para un sistema de privilegios

Uno de los puntos críticos señalados por el senador es la debilidad de aportantes del sistema. Al ser una estructura cerrada, la base de usuarios es “finita y limitada”, compuesta actualmente por solo 125 legisladores (80 diputados y 45 senadores).

“El aporte de ellos no va a poder sustentar la cantidad cada vez creciente de jubilados y pensionados. Entonces, yo creo que esta caja se tiene que eliminar”, remarcó.

El peso sobre el erario en una “economía de guerra”

El senador también vinculó la situación de la caja con el discurso oficial del Ejecutivo. Enfatizó que, si el Gobierno sostiene que el país atraviesa por una “economía de guerra”, resulta contradictorio mantener un fondo que en breve será deficitario y requerirá auxilio estatal.

Si bien la caja podría no representar una carga pesada para el Estado en este momento, Nakayama advirtió que la situación cambiará cuando el número de beneficiarios supere al de activos.

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En ese escenario, afirmó que el sistema se transformará nuevamente en una pérdida directa para el erario público, ya que obligará al contribuyente a costear los beneficios de la clase política.