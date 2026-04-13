Senado tratará jubilación VIP y licencia por cumpleaños el miércoles

El proyecto de ley que modifica el sistema jubilatorio de legisladores vuelve al debate tras cuatro postergaciones. La iniciativa arrastra cuestionamientos por mantener privilegios considerados excesivos para legisladores.

El punto clave es el plazo: si el Senado no se pronuncia antes del 31 de mayo, la ley quedará sancionada automáticamente.

Aunque elimina el aporte estatal directo de aproximadamente G. 4.500 millones, el proyecto mantiene aspectos centrales que generan críticas como la jubilación con solo 10 años de aporte y 55 años de edad, las pensiones superiores a G. 30 millones mensuales y la posibilidad de retirar gran parte de los aportes.

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Además, pese a presentarse como una “caja privada”, establece que los gastos administrativos seguirán siendo cubiertos por el Estado, lo que alimenta el debate sobre la coherencia del sistema.

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Sectores críticos consideran que se trata de un “parche” que no corrige el fondo del problema.

El calendario legislativo presiona a la Cámara Alta. De no tratar el proyecto en las próximas semanas, quedará aprobado sin debate adicional.

Licencia por cumpleaños en el sector público y privado

En la misma sesión también se analizará el proyecto que propone otorgar un día libre remunerado a los trabajadores del sector público y privado en su cumpleaños.

La iniciativa fue impulsada por el senador Colym Soroka (ANR), quien la semana pasada criticó la postura del Ministerio de Trabajo de Paraguay y de sectores empresariales.

El legislador cuestionó especialmente a la Unión Industrial Paraguaya (UIP), señalando que suele reaccionar en defensa de grandes empresas y en contra de regulaciones laborales.

Excluyen versión cartista sobre protección a periodistas

La Mesa Directiva del Senado, sin embargo decidió postergar por ocho días el tratamiento del proyecto de ley “De Prevención, Protección y Asistencia a Periodistas y Trabajadores de Prensa Víctimas de Violencia”, en medio de cuestionamientos por excluir a activistas y defensores de derechos humanos.

La iniciativa, impulsada por el sector oficialista, generó debate luego de que se eliminara del texto la protección a actores sociales, pese a que la propuesta original contemplaba un alcance más amplio.

La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC) solicitó la postergación para unificar criterios entre dos proyectos existentes. Planteó convocar a una audiencia pública y construir consenso con sectores involucrados.

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“No creo que sean tan diferentes ambas propuestas, pero necesitamos escuchar a todos y buscar un acuerdo”, sostuvo.

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), confirmó que el oficialismo aceptó aplazar el tratamiento por ocho días, con el objetivo de introducir ajustes.

La nueva fecha prevista para el análisis es el 22 de abril, con la intención de avanzar hacia una normativa antes del Día del Periodista.

El proyecto surge tras la condena al Estado paraguayo por el caso de Santiago Leguizamón, que obligó a establecer mecanismos de protección para periodistas y también para defensores de derechos humanos.