Sepa las listas, los candidatos y sus fotos: TSJE habilita simulador digital de votación

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ente cuyo titular es Jorge Bogarín, anunció que ya se encuentra disponible el simulador del uso de la máquina de votación con datos reales, en el portal web de la Justicia Electoral, para el público en general, ingresando en el siguiente enlace.

Voceros del ente indicaron que el servicio se brinda en el marco de las Elecciones Internas Simultáneas de las organizaciones políticas, a realizarse este 7 de junio. En dicha fecha los partido políticos y movimientos de todo el país elegirán a sus candidatos a intendentes y concejales en los 263 distritos del Paraguay para el periodo 2026-2031.

En paralelo, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) también renovará a sus autoridades internas en esa misma fecha.

Hasta el 20 de abril pueden renunciar

La Justicia Electoral indicó que el citado simulador, es resultante de la carga en el Sistema de Inscripción de Candidaturas (SIC), utilizado por las organizaciones políticas para la carga de sus datos, los cuales pueden ser modificados hasta el 20 de abril, en cumplimiento al Cronograma Electoral para las Elecciones Municipales de 2026.

El TSJE recuerda a los electores que las Elecciones Internas Simultáneas de las organizaciones políticas se realizarán el domingo 7 de junio y las Elecciones Municipales están previstas para el domingo 4 de octubre del corriente.