Buzarquis plantea cortar sobresueldos ocultos y que US$ 1.000 millones vayan a salud

El proyecto presentado por el senador liberal Salyn Buzarquis (PLRA) “A ley pareja, nadie se queja” en pocos artículos plantea un corte masivo al malgasto estatal. Habla de un ahorro de unos US$ 1000 millones y propone destinarlo a salud pública, educación, tercera edad, discapacidad, seguridad y medicamentos.

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Plantea eliminar privilegios indebidos, racionalizar el gasto y garantizar la transparencia. Propone que ningún funcionario podrá percibir una remuneración total superior a la asignada al Presidente de la República (G. 38 millones), desde la administración central hasta las binacionales.

Para ello prohíbe que el sueldo total supere los G. 38 millones sumando cualquier bonificaciones, viáticos, combustible y cualquier otro beneficio. También se prohíbe simular los pagos para eludir esta ley.

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Entre otros puntos dispone reducir al 50% gastos como viáticos, pasajes, combustible, catering, alquileres y papelería.

Igualmente elimina cualquier seguro médico, chóferes no esenciales y gastos personales.

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Lovera no tiene las pelotas ni los pantalones, dice

En conferencia de prensa en el Senado, Buzarquis salió al paso del rechazo expresado por el ministro de Economía Lovera.

“Señor ministro de Economía, usted está empezando mal con su nuevo cargo. Si no tiene las pelotas, si no tiene los pantalones bien puestos, renuncie”, señaló.

“(Lovera) decía que es inviable. Miente, señor ministro”, aseveró.

Buzarquis señaló que miles de funcionarios entes como el BNF, el BCP y las binacionales con todos los beneficios que reciben “terminan siendo mucho más que el suelo. Muchísimo más”.

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Sostuvo que su proyecto no afecta a las “categorías” de funcionarios como enfermeros y docentes, sino a las vacas sagradas. “Muchos funcionarios. Que ganan mucho más que cualquier ministro y que cualquier parlamentario”, acotó.

“Pero no se anima a tocar privilegios escondidos con nombres rebuscados y falaces. Esa es la verdad”, arremetió.