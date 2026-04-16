Fiscal Francisco Cabrera niega órdenes de la Conmebol para atacar al Banco Atlas

Una serie de correos electrónicos y documentos dados a conocer este jueves revelan que Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, redactaba las instrucciones y argumentos que la entonces fiscala –y actual ministra de Seprelad– Liliana Alcaraz ejecutaba con apoyo del fiscal Francisco Cabrera para avanzar en un proceso penal contra el Banco Atlas, parte del Grupo ABC.

Consultado al respecto, Cabrera aseguró esta mañana: “Nunca recibí ninguna indicación. Sí recibo a los profesionales siempre, tanto denunciantes como defensores”.

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Sostuvo que su despacho siempre es libre y los participantes de las distintas causas le proporcionan memos y “recomiendan” diligencias. “Pero la dirección de la investigación lo lleva a cabo el Ministerio Público”, afirmó.

Dijo que la “proposición de diligencias es algo común”, pero “en lo que respecta a mi persona, nunca he recibido ningún correo ni documento al respecto”.

¿Qué revelan los correos?

El historial digital del caso contra Banco Atlas por supuesto lavado de dinero revela que la Fiscalía funcionó como una oficina de trámites de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), presidida por Alejandro Domínguez.

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El 1 de julio del 2021, el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, envió a Liliana Alcaraz un archivo y la agente rápidamente lo reenvió a su correo institucional, según se evidencia en los metadatos. El abogado de la Conmebol no solo sugería pasos, sino que dictaba la interpretación de la ley.

Minutos después, los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Manuel Cabrera Sanabria enviaron ese 1 de julio de 2021 un oficio a la Superintendencia de Bancos (SIB) que era una copia fiel, palabra por palabra, de las instrucciones del abogado de la Conmebol.