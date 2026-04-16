Política
16 de abril de 2026 - 09:29

Fiscal Francisco Cabrera niega órdenes de la Conmebol para atacar al Banco Atlas

Fiscales anti corrupción.
Imagen de archivo del fiscal Francisco Cabrera, quien se lavó las manos en el caso de la presunta ingerencia.

El agente fiscal Francisco Cabrera aseguró que nunca recibió órdenes del abogado de la Conmebol con respecto al proceso penal viciado contra el Banco Atlas, parte del Grupo ABC. Afirmó que siempre recibe memos y archivos de litigantes y defensores, pero negó categóricamente haber recibido correos como su colega Liliana Alcaraz, según se evidencian en los metadatos de los archivos de la causa.

Por ABC Color

Una serie de correos electrónicos y documentos dados a conocer este jueves revelan que Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, redactaba las instrucciones y argumentos que la entonces fiscala –y actual ministra de Seprelad– Liliana Alcaraz ejecutaba con apoyo del fiscal Francisco Cabrera para avanzar en un proceso penal contra el Banco Atlas, parte del Grupo ABC.

Consultado al respecto, Cabrera aseguró esta mañana: “Nunca recibí ninguna indicación. Sí recibo a los profesionales siempre, tanto denunciantes como defensores”.

Lea más: Sospechosa amnesia de abogado de Conmebol sobre fondos en Paraguay

Sostuvo que su despacho siempre es libre y los participantes de las distintas causas le proporcionan memos y “recomiendan” diligencias. “Pero la dirección de la investigación lo lleva a cabo el Ministerio Público”, afirmó.

Dijo que la “proposición de diligencias es algo común”, pero “en lo que respecta a mi persona, nunca he recibido ningún correo ni documento al respecto”.

El abogado de la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, no solo sugería pasos, sino que dictaba la interpretación de la ley. En el párrafo final, Lovera escribió: “En rojo lo relevante, justamente el Ministerio Público está exceptuado por una ley especial la N° 5787/16...”.
El abogado de la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, no solo sugería pasos, sino que dictaba la interpretación de la ley.

¿Qué revelan los correos?

El historial digital del caso contra Banco Atlas por supuesto lavado de dinero revela que la Fiscalía funcionó como una oficina de trámites de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), presidida por Alejandro Domínguez.

Lea más: El caso: así se desarrolló la supuesta “filtración de datos de Seprelad”

El 1 de julio del 2021, el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, envió a Liliana Alcaraz un archivo y la agente rápidamente lo reenvió a su correo institucional, según se evidencia en los metadatos. El abogado de la Conmebol no solo sugería pasos, sino que dictaba la interpretación de la ley.

Minutos después, los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Manuel Cabrera Sanabria enviaron ese 1 de julio de 2021 un oficio a la Superintendencia de Bancos (SIB) que era una copia fiel, palabra por palabra, de las instrucciones del abogado de la Conmebol.