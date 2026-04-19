Hermano de intendenta enjuiciada por corrupción es “doble candidato” en Valenzuela

El intendentable Manuel Fernández, hermano de la intendenta Mirtha Fernández (PLRA) aparece en el simulador de votación oficial de la Justicia Electoral con doble candidatura.

Por un lado, está como candidato del Nuevo Liberalismo por la Lista 3, cuyo principal líder es el gobernador de Central Ricardo Estigarribia y también aparece como candidato de Diálogo Azul de Dionisio Amarilla por la lista 100. Esta situación genera confusión a la hora de “elegir al candidato” durante la simulación de la elección, pues se presenta con una doble lista.

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Manuel Fernández fue abogado defensor de su hermana Mirtha Fernández, quien actualmente afronta juicio oral por una supuesta tragada de G.1.199 millones durante su periodo municipal 2019 y otra imputación por un supuesto desfalco de G. 300 millones durante su periodo municipal 2022.

Clan familiar en la política

Pese a su nefasto antecedente el “clan Fernández” está instalado en la municipalidad de Valenzuela hace más de quince años, y con la candidatura de Manuel, el objetivo es seguir aferrado a las arcas municipales.

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A más de tener a su hermana Mirtha Fernández en la intendencia municipal, Manuel cuenta con otra hermana en la junta departamental de Cordillera de nombre Mirna Fernández (PLRA).

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Manuel Fernández presentó su declaración jurada y gastos de campaña ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y en ese documento específica que su candidatura es por el movimiento del polémico senador liberocartista Dionisio Amarilla.

El precandidato declaró que dispone solo de G. 10.000.000 de sus ahorros para hacer proselitismo, no recibirá donaciones, contribuciones de terceros o préstamos para financiar su carrera a la intendencia de Valenzuela.