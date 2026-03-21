Ediles confirman en juicio oral “obras fantasmas” en Valenzuela

La intendenta Mirtha Fernández (PLRA) y otras seis personas están siendo juzgadas por lesión de confianza por una supuesta tragada de G.1.199 millones durante la gestión municipal del 2019.

La denuncia la hicieron cuatro concejales colorados, quienes tras verificar los documentos que la intendenta presentó ante la CGR fueron a verificar las obras y no se encontraron. Es decir, eran obras fantasmas, pues se pagaron millones, pero solo existían en los papeles.

En la tercera jornada de juicio declaró el concejal Néstor Cantero, quién se ratificó en todas sus denuncias y presentó fotocopia de los recibos de pagos de varias obras que nunca se ejecutaron y de otras que se terminaron, luego de haber presentado la denuncia pero para lo cual la intendenta Fernández hizo otra erogación de las arcas municipales.

“Me ratifiqué en las diez obras fantasmas, presenté los recibos de dinero de los empedrados y de la reparación de escuelas que no se hizo nunca, pero que si se pagó”, dijo el concejal Cantero.

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El Ministerio Público sostiene que existen diez contratos de obras que fueron pagadas, pero que no se ejecutaron o se llevaron a cabo tras la denuncia de los cuatro ediles y con un nuevo desembolso del dinero de los contribuyentes. Se reafirma que hubo varias obras fantasmas y otras sobrefacturadas.

La cuarta jornada de juicio está fijada para el próximo viernes 27 de marzo y los fiscales acusadores son Luz Guerrero y Néstor Coronel.

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Lo otros acusados

Afrontan también el juicio oral Cristhian David Flecha Fernández (tesorero municipal); los proveedores del Estado Carlos y Aníbal Samudio Sánchez. Además de Sergio Ariel Flecha Fernández (funcionario municipal y hermano del tesorero), el contratista Maglio César Nelson Muñoz Díaz y la secretaria municipal Verónica Acosta Cantero.

En tanto que los contratistas Blásido Candia y María Liz Fleitas en el 2023 se sometieron a un proceso abreviado y fueron condenados a dos años de cárcel, pero con suspensión de la condena y obligados a pagar cada uno G. 110 millones en cuotas de G. 4.583.333.