Diputado propone prohibir entradas a hinchadas visitantes y defiende a la Policía

El legislador dijo que accedió a informes y videos de la Policía y sostuvo que “indudablemente” se nota que desde un principio había gente con intenciones de hacer disturbios.

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“Pienso que tenemos que mirar un poco lo que pasa hoy en países vecinos. Hay países que ya no dan lugar a la hinchada de visitantes para evitar justamente este problema, especialmente en estos encuentros donde hay mucha gente. Pienso que una de las soluciones sería ya no habilitar que venga hinchada el otro equipo”, señaló “Tiki” Gonzalez.

Igualmente se mostró a favor de aplicar con dureza las leyes existentes contra la violencia en el fútbol y que los culpables estén presos.

Sostuvo que tras los incidentes deben analizarse las imágenes y “llevar a las personas al lugar donde corresponde, tienen que ser privadas de libertad”.

Insistió que en el trabajo de la Policía se precautelaron “muchas cosas”, pero que “lastimosamente había gente que no estaba en condiciones de asistir a un estadio”.

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Vicepresidencia

En otro tema, señaló que la disidencia colorada no tiene apuro para definir dupla del precandidato presidencial Arnoldo Wiens, pero que a su criterio tiene que ser alguien con un perfil mixto, político-técnico en ese orden. Dijo que este debate ya está desgastando al cartismo.

“Seguramente terminadas las internas y después las generales ya se podrá hablar de ese tema”, señaló. “Estoy seguro que el candidato va a buscar la persona que reúna primero los requisitos y goce la confianza de él”, remarcó.

El legislador dijo que a su criterio, el aspirante a la dupla presidencial disidente debería ser un político-técnico.

“No tenemos que desconocer que la clase política también tiene capacidades para manejar instituciones, pero yo pienso siempre que la clase política tiene que estar presente en la dupla presidencial”, aseveró.