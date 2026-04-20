PTI apunta 13 llamados por más de US$ 10 millones con turbio manejo

El gobierno de Santiago Peña acelera un nuevo paquete de adjudicaciones a través del Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY), ocultando información.

La fundación de la entidad prevé la concreción o avance significativo en 13 cuestionados procesos licitatorios entre este mes y el próximo, eludiendo deliberadamente la fiscalización de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y el posible control de la Contraloría General de la República (CGR).

Estos llamados alcanzan la suma de G. 64.578.651.046, que equivale a US$ 10.123.236. Algunas de las obras previstas son refacciones en el Hospital Rigoberto Caballero y la construcción de comisarías. Además, incluyen la construcción de una Estación de Buses y un Centro Educativo en San Lorenzo.

Millonarias convocatorias

El llamado es la licitación para la construcción de la estación cabecera de buses eléctricos para el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) en San Lorenzo, presupuestado en G. 24.861 millones (casi US$ 3,9 millones), que prevé la recepción de ofertas el 30 de abril y el 20 de mayo próximo. Además, se prevé un contrato de fiscalización, estimado en G. 1.250 millones, que recibirá las ofertas económicas esta semana.

La segunda obra más onerosa, también en San Lorenzo, apunta a la ejecución de obras en un Centro Educativo presupuestado en G. 17.872 millones (US$ 2,8 millones) con otro contrato de fiscalización por G. 1.057 millones,

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El gobierno también prevé dos jugosas obras en el Hospital Rigoberto Caballero. El principal llamado es para la construcción de un parque sanitario por G. 5.696 millones (casi US$ 900 mil), que sería definido el próximo mes. Además, prevén otro contrato para refacciones de las áreas de Neonatología Ginecología y Otorrinolaringología, que recibirá sus ofertas mañana.

En paralelo, la Fundación prevé adjudicar el diseño para construir 10 nuevas comisarías en el departamento Central por G. 576 millones, obras en la Dirección de Operaciones Tácticas (Lince) por G. 383 millones y concretar la adquisición de polígrafos para uso de la Policía Nacional valuados en G. 1.598.591.102.

La lista incluye además la llamativa provisión de seguros de vida para los propios funcionarios de la fundación, presupuestado en G. 270 millones.

Continúa festín para propaganda oficialista

Solo entre abril y mayo, PTI-PY apunta inversiones en comunicación y eventos que superan los US$ 1,5 millones. Este abultado paquete para apoyar la imagen del gobierno incluye un llamado para la contratación de pauta digital con microsegmentación a través de redes sociales (Google, Youtube, Facebook, Instagram y otras) y el envío masivo de mensajes de texto a celulares con un millonario presupuesto de G. 7.548 millones (casi US$ 1,2 millones), cuyas ofertas económicas se revelaron el miércoles pasado, datos de la fundación.

Además, el pasado viernes 17 se recibieron las ofertas en el polémico llamado para la contratación de “influencers” y organización de megaeventos en distintas ciudades del país, presupuestado con G. 2.200 millones. El pliego clasifica a los influencers en tres niveles de popularidad abarcando perfiles locales de 50 a 100.000 seguidores, perfiles de alcance nacional de hasta 500.000 seguidores y figuras mediáticas masivas que superen el medio millón de usuarios.

Al festival de gastos se suma una tercera contratación enfocada en una estrategia de comunicación para el proyecto de formalización y desarrollo de emprendedores y mipymes valuada en G. 253.369.696.

Días atrás, el presidente Santiago Peña respondió ofuscado a las preguntas realizadas por varios periodistas acerca de estas llamativas licitaciones, diciendo engañosamente que los llamados de PTI-PY operan bajo una “transparencia total”. ABC desmintió esta afirmación, revelando que el Gobierno ejecutó más de US$ 185 millones a través de la fundación, sin publicar en su web la nómina de empresas participantes, los contratos adjudicados y otros detalles.