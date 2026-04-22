Buscan a familiares del abuelo canillita hallado sin vida en Asunción

La Fiscalía Barrial N.° 3 de Asunción, bajo la dirección de la agente fiscal Soledad González, ha emitido un pedido urgente de colaboración ciudadana para hallar a los familiares de Francisco Ocampos (74 años) que falleció recientemente en la capital.

El cuerpo del ciudadano se encuentra actualmente en la Morgue Judicial a la espera de ser reclamado.

Según el informe oficial, el señor Ocampos fue hallado sin signos de vida en la vía pública, específicamente en la intersección de las calles Juan León Mallorquín y Dr. Carlos Gómez, en el barrio Sajonia.

Don Francisco era una figura conocida en la zona, ya que se dedicaba a la venta de diarios en la misma esquina donde fue encontrado.

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Pese a su presencia diaria en el barrio, las autoridades aún no han logrado determinar su domicilio particular ni contactar a parientes que puedan hacerse cargo de los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo.

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Se solicita a sus familiares, amigos o a cualquier persona que posea datos sobre su entorno cercano, acercarse a la brevedad a la sede de la Morgue Judicial o comunicarse directamente con la Unidad Penal n.° 1 de la Fiscalía Barrial n.° 3 de Asunción.