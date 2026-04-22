Cartista prometen no trancar pedido de informes sobre refugiados enviados por EE.UU.

El diputado Miguel Del Puerto (ANR, HC) primeramente intentó justificar el llamativo hermetismo del gobierno sobre el “memorando de entendimiento entre la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare) de la República del Paraguay y el departamento de seguridad nacional y el departamento de Estado de los Estados Unidos de América”, para luego a duras penas, prometer acompañar los pedidos de informes al respecto.

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Si bien la aclaración podría parecer ridícula, ya que una de las funciones y atribuciones constitucionales más básicas del Congreso es el de pedir informes a otras instituciones, en Diputados no es menor ya que la mayoría cartista se encarga regularmente de bloquear todo pedido que moleste al Ejecutivo.

Recién ayer, la Cancillería Nacional comunicó el arribo al país de unas 25 personas que llegaron a EE.UU. a solicitar asilo, pero fueron rechazados en medio de una fuerte política de Donald Trump contra los inmigrantes.

En este caso, Del Puerto, que al momento de la entrevista se encontraba acompañado del vicepresidente 1º de la Cámara de Diputados, Hugo Meza (ANR, B - Aliado cartista), primeramente dijo que juntos estaban analizando “solicitar informe y tener explicaciones más concretas” sobre el caso, pero luego se le apuntó que hace un mes se aprobó un pedido de informes que hasta ahora no es respondido por Cancillería.

“Nosotros vamos a acompañar si hay una reiteración de pedido de informes, no estaba al tanto de dicha situación”, refirió escuetamente Del Puerto.

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El pasado 31 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el pedido de informes de los diputados liberales Dalia Estigarribia, Cleto Marcelino Giménez y Del Pilar Vázquez para tener detalles sobre este acuerdo que a deferencia de otros, no pasó por el Congreso.

Del Puerto evitó ahondar sobre el “puenteo” del Ejecutivo al Congreso, al aplicar de facto este acuerdo con EE.UU., cuando la constitución establece que todo pacto internacional tiene que tener la venia de ambas cámaras del Congreso.

“Sin acuerdos que se pueden realizar entre gobiernos, nosotros respetamos en ese sentido pero estaremos analizando de cerca también cómo se va manejando dicha situación”, sostuvo.

En otro momento intentó defender, sin mucho conocimiento propio del caso, las pocas explicaciones que se dieron hasta ahora.

“Estuve escuchando las explicaciones de los representantes del Gobierno, tengo entendido que van a analizar el perfil de cada ciudadano que ingrese al país si amerita o no su permanencia en el país”, sostuvo al ser consultado sobre los controles de seguridad para evitar que en el grupo pueda haber gente con antecedentes.

Lo que no respondió Cancillería

El pedido de informes que lleva casi un mes sin ser respondido, pese a que el límite es de 15 días, solicita los siguientes puntos: