Convenio para que Paraguay reciba a migrantes que rechaza EE.UU. es “absolutamente irregular”, dice senador

Esta semana, la Comisión Nacional para Refugiados Fronterizos (Conare) anunció que mañana, jueves, llegarán a Paraguay los primeros migrantes rechazados por Estados Unidos que serán acogidos en territorio paraguayo, en teoría de manera temporal mientras se analiza su situación migratoria, según fue establecido en un convenio entre los gobiernos de Paraguay y de EE.UU.

El presidente del Conare, Carlos Vera, informó que se espera la llegada de hasta 25 personas por mes. Las mismas serán sometidas a los procesos migratorios habituales y se gestionará el regreso a sus países de origen o el otorgamiento del estatus de refugiadas a las que son objeto de algún tipo de persecución en sus países.

Hasta el momento se desconocen las nacionalidades de los migrantes que llegarían mañana desde Estados Unidos.

Convenio “absolutamente irregular”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) volvió a cuestionar la validez del convenio migratorio firmado por el Gobierno paraguayo con Washington y señaló que esa firma se dio sin que el asunto sea puesto a consideración del Conare o remitido al Congreso Nacional para el acuerdo constitucional correspondiente.

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Subrayó que el convenio es “absolutamente irregular” y la decisión de firmarlo se tomó “fuera de la instancia correspondiente”, con el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicándose la representación del Conare.

El senador Filizzola señaló esa situación al presentar su renuncia al Conare, que integraba como representante del Senado.

¿Quiénes vendrán a Paraguay?

El legislador opositor señaló que, históricamente, Paraguay ha sido un país “generoso” y “muy amigable con el refugio”, y manifestó que en lo personal está “a favor del refugio y del asilo, toda vez que se ajuste al derecho internacional”.

Sin embargo, señaló que la poca transparencia con la que se está manejando el asunto del desvío de migrantes de Estados Unidos a Paraguay genera incertidumbre sobre el tipo de personas que Paraguay podría estar acogiendo a pedido de Washington.

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“Son personas que para Estados Unidos no califican para la condición de refugiados”, indicó, y recordó que el otorgamiento del estatus de refugiado se rige por parámetros internacionales. “Si no califican para Estados Unidos, ¿por qué calificarían para Paraguay?”

Gobierno paraguayo “subordinado”

El senador Filizzola opinó que, al suscribir el convenio, el Gobierno paraguayo está subordinándose a una política migratoria “totalmente ajena” a la suya, como es la del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Finalmente, el legislador hizo eco a otras voces de la oposición que han afirmado que la firma del convenio y la aceptación de parte de Paraguay de migrantes rechazados por Estados Unidos es un “pago de favores” a Washington de parte del gobierno del presidente Santiago Peña.

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“Eso es lo triste, que un país como el nuestro tenga que pagar favores para personas particulares”, dijo.

Específicamente, actores de la oposición han especulado que se trata de una medida tomada por el gobierno paraguayo para favorecer al expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, a quien el gobierno de Trump levantó el año pasado sanciones que el anterior gobierno estadounidense le había impuesto tras acusarlo de supuestos hechos de corrupción.