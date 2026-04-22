Misión Electoral de la UE expresa preocupación por financiación ilícita en campaña electoral

El miembro del Parlamento Europeo y jefe de Observadores de la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE) en 2023, Gabriel Mato, dio hoy las conclusiones preliminares de la Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea (UE) de las elecciones generales de 2023.

En una conferencia de prensa en un hotel capitalino, Mato informó que el mandato de la EFM es evaluar los avances en las reformas electorales y el grado en que se han implementado las 20 recomendaciones formuladas por la MOE UE en 2023.

El informe oficial refiere que la Unión Europea (UE) ha desplegado una EFM en Paraguay del 6 de abril al 3 de mayo de 2026.

El reporte indica que “además de reuniones bilaterales con diversas partes interesadas, la EFM también organizó una mesa redonda el 22 de abril, en la que los participantes debatieron oportunidades para adoptar las recomendaciones de la UE antes del próximo ciclo electoral”.

La EFM observa que, “a pesar de algunos avances”, queda camino por recorrer de cara a la implementación de las recomendaciones relacionadas con la reforma legal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esto incluye la armonización de la legislación electoral para abordar ambigüedades y vacíos, así como aumentar la transparencia en la financiación de campañas o reducir las posibilidades de financiación ilícita, incluido el adelanto de los subsidios de campaña a los candidatos”, señala el informe oficial.

Lea más: Misión Electoral de UE dará conclusiones de seguimiento de recomendaciones a Paraguay

Mujeres en la vida pública

El informe de la EFM apunta que “de igual manera, no se han adoptado medidas efectivas para garantizar la participación política equitativa de las mujeres en la vida pública”.

“A pesar de la ausencia de reformas legales y antes de las próximas elecciones, aún existe margen para adoptar actualizaciones técnicas que requieren un proceso de toma de decisiones simplificado”, indica el informe.

Por otra parte, la EFM exhorta “a las autoridades a revisar, por ejemplo, las condiciones del voto asistido, actualmente en consideración para su implementación”.

Campaña de educación electoral

“Para garantizar un proceso electoral creíble, transparente e inclusivo en 2028, Gabriel Mato alentó a las autoridades “a llevar a cabo una campaña integral de educación electoral que permita a los votantes comprender la importancia de su participación política, al tiempo que se clarifique el uso de la tecnología electoral”, señala, en otro apartado el informe de la EFM.

Además, indica que “esta información debe difundirse ampliamente en todo el país y no limitarse a las zonas urbanas.”

“En este sentido, la EFM elogia las recientes iniciativas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que promueven la participación electoral de las comunidades indígenas, como su identificación en el padrón electoral y campañas específicas de educación electoral”, subraya el documento.

Lea más: Las 20 recomendaciones de la Unión Europea para próximas elecciones

Protección a periodistas

La EFM de la UE también señala que “existen dos proyectos de ley en materia de medios de comunicación, relativos a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos”, se encuentran actualmente en consideración en el Congreso.

“La EFM respalda la participación activa de los profesionales de los medios en este debate y subraya la importancia de garantizar la libertad de expresión y de prensa en la legislación”, refiere el reporte.

Preocupación sobre sociedad civil

“Los interlocutores compartieron con la EFM sus preocupaciones sobre el posible impacto de la ley recientemente aprobada en la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los asuntos electorales, particularmente como observadores nacionales”, refiere el informe de la EFM de la Unión Europea.

Lea más: Elecciones Paraguay 2023: Unión Europea despliega 124 observadores

Gabriel Mato expresó que “es importante garantizar un entorno electoral que fomente la participación de la sociedad civil, tanto como agentes de educación cívica como observadores nacionales, en consonancia con las dos recomendaciones de la MOE UE 2023″.

La Misión informó que publicará un informe final en las próximas semanas, que proporcionará una evaluación actualizada del estado de implementación de cada recomendación.