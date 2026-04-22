PPQ arremete contra un Senado “de sinvergüenzas” y comparan acueducto de Penner con título de Rivas

El Partido Patria Querida, cuyo presidente es el exsenador Stephan Rasmussen, repudió que el pleno de la Cámara Alta haya votado por conceder el permiso a Hernán Rivas (ANR, HC), lo que sostiene contradice abiertamente la Constitución de la República.

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Señala el PPQ que el artículo N° 199 de la Constitución solo permite el otorgamiento de permisos para casos específicos (ministro o diplomático), y el proceso judicial invocado por Rivas no cumple estos requisitos. El mismo se encuentra procesado por presunto título universitario de contenido falso para acceder al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y se encuentra investigado por amenazar a la fiscala de su caso.

“Sin vergüenza, senadores que conocen el derecho positivo paraguayo y los principios que inspiran a aquel votaron con conocimiento de causa en contra de una disposición constitucional”, subrayaron.

“¿Cómo se protege a la República de este atropello? ¿Cómo se protege el Estado de Derecho cuando el propio Senado de la República se sitúa en rebeldía frente a la Constitución?“, cuestionaron.

No obstante, dijeron valorar el voto de los 19 senadores que defendieron la Carta Magna, “y muestran que existe un camino posible para construir una mayoría institucionalista”.

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En cuanto a recurrir a otras instancias, expresan pocas esperanzas en que alguna vez la actual Corte Suprema de Justicia se emancipe del poder político.

Satélites cartistas, estafa legal

Igualmente, expresaron pena por los senadores electos por la oposición que acompañaron esta estafa legal y apuntaron directamente Orlando Penner, quien ingresó al Senado por Patria Querida y se pasó al cartismo.

Se refirieron a Penner como el “que vendió su voluntad al Gobierno supuestamente a cambio del acueducto para su región. Promesa del Gobierno que compite en falsedad con el título de abogado de Hernán Rivas”.