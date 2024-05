Esto es lo que aclaró Penner sobre el proyecto Agua para el Chaco y su salida del PPQ

El senador Orlando Penner señaló que el Partido Patria Querida (PPQ) ya no es la misma que era durante su fundación. “Estamos más encerrados y no hay el roce con la gente en la calle”, señaló. En ese sentido, lamentó que no coincidía en varias posturas partidarias.

“Tuve que hacer lo que, para mí corresponde”, dijo. Según refirió, él no se candidató para estar en cuatro paredes, para encerrarse o por el salario de un parlamentario, sino para trabajar. Expresó que tomó como bandera el proyecto de la construcción de un canal de agua a cielo abierto y, si dejaba de lado ese proyecto, iba a traicionar a la gente que le votó.

Según refirió, su proyecto recibe apoyo de varios grupos políticos e incluso ya existe interés de financiamiento; sin embargo, no encontró el apoyo en su propio partido. Manifestó además que compartió a un presidente de otro partido, pero no al presidente de Patria Querida. “No hubo interés para presentar el proyecto en mi propio partido”, denunció.

Penner sostuvo que, en un momento dado, debió elegir entre la orden del Partido Patria Querida o el proyecto de Agua para el Chaco. “No iba a abandonar el proyecto porque sería traicionar a la gente que me votó”, dijo.

El parlamentario independiente asintió que hoy recibió llamadas de varios senadores de diversos partidos políticos. “Me han dicho que están de lado de Paraguay, del Agua en el Chaco y apoyan que el proyecto se lleve adelante. El agua para el Chaco va a ser una realidad y estoy convencido”, dijo.

Penner lamentó el fallido acueducto financiado por el BID

El senador lamentó la fallida obra del acueducto instalado en el Chaco. “Para qué insistir con un muerto. Es tirar dinero y nunca tener agua en el Chaco”, refirió. Agregó además que la idea del canal a cielo abierto nace en el 2010. “Veníamos trabajando en la campaña y me mostraron el proyecto. Este no es mi proyecto. Yo lo adopté a pedido de los chaqueños”, dijo.

Sobre el comunicado de las Cooperativas menonitas sobre el proyecto, Penner aclaró que las cooperativas del Chaco saben más del proyecto que él. En ese sentido, dijo que los presidentes de la Cooperativa estaban de acuerdo a la presentación del proyecto. “Día antes de la presentación del proyecto estábamos sentados, con todo el equipo jurídico de las cooperativas del Chaco, revisando los últimos detalles”, dijo.

Sostuvo que es un proyecto noble y absolutamente financiable. “Hay colonos que entendieron que las tres cooperativas van a endeudarse, pero no es así. La cuestión financiera es lo que llamó la atención”, subrayó.

Lamentó que faltó más socialización del proyecto para dilucidar las dudas; sin embargo, los chaqueños están interesados. Agregó además que se pretende que la obra sea sin fines de lucro, con el fin de que el agua tenga el menos costo posible a los pobladores. “Estamos más cerca que nunca para el agua en el Chaco y sin fines de lucro”, finalizó.