Senado exige al Ejecutivo aplicar ley contra violencia en el Fútbol y restringir ingreso a estadios

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó hoy una resolución presentada por senadores cartistas en que solicitan informes al Ministerio del Interior sobre la reglamentación y aplicación de la Ley n° 7.269/2024 “De prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte”. Este pedido fue presentado por los senadores oficialistas Juan Carlos “Nano” Galaverna y Lizarella Valiente.

A instancia de los cartistas, el Poder Legislativo también exige datos sobre la aplicación del Decreto Nº 3337 que reglamenta la Ley Nº 7.269/2024 así como las sanciones o medidas concretas fueron aplicadas en el violento evento en cumplimiento de dicha ley.

También reclaman al Ministerio del Interior, cuyo titular es el senador con permiso Enrique Riera, informes sobre qué acciones se adoptaran para garantizar lo que establece el Decreto Nº 3337 y su efectiva aplicación en futuros eventos deportivos.

Lea más: Diputados sancionan ley que castiga la violencia en los estadios

¿El RENAED dónde está ?

El pleno también aprobó una resolución presentada por el senador opositor Eduardo Nakayama (IND). El documento repudia los hechos de violencia, insta al Poder Ejecutivo a la efectiva implementación de la ley n° 7269/2024 y solicita informe sobre el estado de ejecución del Registro Nacional de Eventos Deportivos RENAED”.

La resolución también expresa su solidaridad con todas las personas que resultaron heridas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Igualmente insta al Ejecutivo a implementar con urgencia el RENAED y activar plenamente el denominado “Consejo Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos” también creado por la Ley Nº 7269/2024. Se trata de una “instancia” de coordinación entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y los clubes organizadores

Lea más: El Consejo de Seguridad de Eventos Deportivos se pronuncia tras los incidentes

Nakayama también pide informes sobre el estado actual de implementación del RENAED y insta a la APF y a los clubes organizadores a que cooperen activamente con el Ministerio del Interior en la implementación del RENAED.

Ambas resoluciones se aprobaron sin debate dentro de un paquete de casi 30 proyectos de resoluciones y declaraciones.