Carlos Liseras tiene “permiso especial” en Conajzar

El exdiputado colorado Carlos Liseras asumió hoy el curul en el Senado en reemplazo de Hernán Rivas (ANR-HC), quien accedió a un inconstitucional permiso por los escandalosos casos de su supuesto título falso de abogado.

El exdiputado colorado por Central asumió la banca debido a que el doctor Julio Borba comunicó su renuncia a la suplencia dentro de la lista de los senadores suplentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Ante esta situación, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó hoy el Decreto N° 5842 por el cual concede “permiso especial, sin goce de sueldo ni ningun otro beneficio” a Carlos Augusto Liseras Osorio, en su carácter de miembro de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajazar), en representación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), quien pasara a ocupar cl cargo de senador nacional.

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El decreto además nombra a Roxana Carolina del Rio Villalba, en reemplazo de Liseras. El documento oficial indica que a Ley N° 7445/2025 “De la Función Publica y del Servicio Civil”, en su artículo 29, de los Permisos Especiales Sin Goce de Sueldo, inciso d) establece la posibilidad de otorgarlo “para ejercer cargos electivos y de conducción política, por el periodo que dure el mandato”.

Proyectos

Esta mañana, Carlos Liseras se comprometió a continuar con el proyecto de ley que presentó en tiempos de diputado. Se trata sobre la restricción de los juegos de azar a los niños, niñas y adolescentes.

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“Tengo proyectos de ley que voy a presentar, que he presentado ya siendo diputado y vamos a actualizar, y otros buenos proyectos de ley que benefician principalmente a los menores de edad y a los niños. El peligro de la ludopatía en nuestro país está latente y ahora tengo mucha experiencia en ese campo. Voy a presentar proyectos para proteger a los menores de edad y a los niños de nuestro país”, manifestó.

Tras la fusión de la Dirección Nacional de Aduanas con la Subsecretaría del Estado de Tributación(SET), lo que creó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), también se integró a la misma institución a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).