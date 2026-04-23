Lo importante es dar respuestas al asegurado, dijo Peña sobre Fretes

Santiago Peña fue hasta Alto Paraná para participar del encuentro internacional de Fiscales de toda la región; y concluido el evento el mandatario conversó con los medios e indicó que el mensaje inicial brindado por el Dr. Isaias Fretes fue ‘’muy claro’’, y agregó que él pidió todo el respaldo para cumplir su misión.

El nuevo titular del IPS, apenas fue confirmado en el cargo solicitó a directores y consejeros del IPS poner sus cargos a disposición, en el marco de una eventual reestructuración administrativa.

El mandatario destacó la amplia trayectoria del Dr. Fretes y su disciplina, ya que desarrolló una carrera en el ámbito militar sanitario, alcanzando el grado de contraalmirante médico. En ése plano, ocupó cargos como la Dirección General de Sanidad Militar y la conducción del Hospital Militar Central.

Lo más importante es dar respuesta a los asegurados en materia de salud y atención, acotó Peña. Precisamente dos factores fundamentales bastante dañadas y cuestionadas de la previsional y la administración de Jorge Britez, incluso con demandas sobre el IPS por negligencias médicas que desembocaron en muerte de asegurados, como el caso de Braulio Vázquez.

Este cambio se da dentro de lo que el propio Gobierno marca como el segundo tiempo de la administración Peña, y al decir del Jefe del Gabinete Civil, Javier Gimenez se busca corregir errores y que los planes y servicios llegue hasta la ciudadanía.

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Peña sin embargo, reconoce la falencias en el sistema y las ‘’muchas demandas insatisfechas’’ que aún tiene pendiente de subsanar en la previsional.

El doctor Isaías Ricardo Fretes fue designado presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), en un contexto de crisis institucional marcado por denuncias de desabastecimiento de medicamentos, mala gestión y cuestionamientos al funcionamiento del agendamiento de la previsional

Finalmente, el presidente Peña ratificó su confianza en el Dr. Fretes, y que éste pueda tener todas las condiciones para dar soluciones a los asegurados del IPS y de recuperar la confianza en el servicio de salud.