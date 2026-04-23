Peña “tiene que estar preso”, dice Miguel Prieto y muestra este video

El Hospital Regional de Caacupé presenta una serie de destrozos y paredes consumidas por la humedad, según mostró el imputado exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.

“El que tiene que estar en la cárcel es Santiago Peña; él es el que tiene que estar preso. Venimos a ver el Hospital Regional de Cordillera teniendo en cuenta que me imputaron por invertir dinero de la Municipalidad en Salud Pública, vamos a mirar cómo están los hospitales de nuestro país“, precisó.

Entre su recorrido mostró baños sucios, falta de agua en las canillas y recalcó que esto no es la responsabilidad de la Municipalidad, sino del Ministerio de Salud Pública, es decir, del Poder Ejecutivo liderado por Santiago Peña.

Asimismo, conversó con algunas personas que se encontraban en el lugar, quienes apuntaron que existe inseguridad dentro del establecimiento y ante su estado, hasta parece “abandonado”.

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Imputación a Miguel Prieto

El 6 de marzo pasado los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, presentaron una imputación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo), por lesión de confianza.

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La imputación también alcanzó a otras diez personas, quienes son sindicadas como supuestos cómplices dentro de la misma causa.

Asimismo, el proceso es por la presunta sobrefacturación con obras ejecutadas durante la pandemia en Hospital Regional de Ciudad del Este, mediante fondos transferidos al Consejo Local de Salud (CLS).

“Me imputaron estos hijos de puta. Mientras yo esté imputado por invertir en salud, voy a mostrar la realidad de todos los hospitales de nuestro país. Atájense”, sentenció.

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