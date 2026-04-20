Miguel Prieto inicia gira nacional en Cordillera para reforzar alianzas con liberales y opositores

Aunque Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, lanzó su candidatura a la “concejalía” de la capital del Alto Paraná para las elecciones municipales de 4 de octubre, su campaña presidencial con miras al 2028 inició el sábado último en un multitudinario acto.

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En dicho contexto la gira nacional inició hoy en el departamento de Cordillera, puntualmente en el distrito de Itacurubí, con una caminata en el barrio Santa Lucía.

Por otra parte esta tarde debe visitar el distrito de Caraguatay y participar en el lanzamiento de la candidatura Nery Brítez (PLRA Nuevo Liberalismo), aspirante a la jefatura municipal por la alianza opositora. En la noche tiene previsto visitar Mbocayaty del Yhaguy para reunirse con liberales de la cuenca del Yhaguy.

Mañana martes visitará Isla Pucú para acompañar la candidatura de Stacy López (PLRA Nuevo Liberalismo) quien busca el rekutú en la intendencia. En la tarde visitará Primero de Marzo.

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El miércoles visitará Caacupé, recorrerá la Basílica y lanzará candidaturas. También vistiará el Tupãsy Ykua, el Mercado Municipal, y Hospital Regional de Caacupé.

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Almorzará con el candidato a concejal de Fabio Argüello (Yo Creo Lista 123) en la compañía Azcurra.

En la tarde visitará Tobati con un acto central en Kuña Aty con los candidatos opositores.

El jueves visitará Emboscada de mañana y San Bernardino de tarde.

El viernes estará en Nueva Colombia, Atyrá y Eusebio Ayala.

El sábado por otra parte visitará Ayolas, departamento de Misiones, donde encabezará el lanzamiento de candidaturas con la presencia del diputado Arnaldo Valdez (PLRA) y la senadora Esperanza Martínez .