Madre de Lizarella festeja su cumpleaños dentro del INAC y en pleno horario laboral, denuncian

Regina Valiente Gaona tiró la INAC por la ventana para festejar su cumpleaños este mediodía.

Cuatro tablones con rojos manteles, un cantante y un tecladista y más de 30 asistentes en una fiesta montada en el patio interior del ente público dependiente de la Dirección Nacional de Auronautica Civil (DINAC), cuyo titular es Nelson Mendoza.

Lea más: La mamá de Lizarella habría cometido irregularidades como subjefa en Dinac

Esto ocurrió en pleno horario laboral y en horario de clases, denunciaron alumnos y otros afectados. La autoridad de la INAC es Estela Zunilda Martinez Bobadilla.

Valiente Gaona es funcionaria jubilada del ente, pero mediante una acción de inconstitucionalidad sigue dentro de la INAC como instructora y protegiendo a todo su clan con cupos salariales en el ente.

ABC Color intentó contactar con la cumpleañera a su celular con terminación en 273, pero no respondió a llamadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los estudiantes señalaron que la música a todo volumen tampoco permitió dar clases a instructores provenientes del exterior.

Lea más: Hermano de Lizarella Valiente involucrado en un grave incidente con una avioneta

Otros afectados denuncian que valiente supuestamente crea cursos fantasmas para cobrar más en contubernio con la gerente académica. Agregan que el encargado de Despacho actual Daniel Báez.

También denuncian que todos los parientes de la senadora cartista Lizarella Valiente migraron al INAC después de la renuncia de Oscar “Nenecho” Rodríguez, exintendente de la Municipalidad de Asunción.

Más parientes en la función pública

Otro hermano de la senadora, Armando Emmanuel Valiente Barboza, también es funcionario del ente. Otra funcionaria vinculada a la familia es Daisy Patricia Armoa Chaparro.

Por otra parte el Sergio Stivens Valiente Cabrera, hermano de la Senadora, es funcionario de la ESSAP.

La senadora Valiente también es funcionaria de la DINAC, pero mediante la resolución N° 812/2023 del 9 de julio, “se le concede un permiso especial sin goce de sueldo a la funcionaria”.

La madre de la senadora en su momento argumentó que ella hizo grandes préstamos para ayudar a su hija, Lizarella Valiente, a comprar su polémica y lujosa casa en el barrio Felicidad de Lambaré. No quiso detallar cuánto contribuyó.