Visas para Mundial 2026: Embajada de EE.UU. lamenta que haya pocos solicitantes

La preocupación de la Embajada de Estados Unidos fue expresada por el encargado de Negocios Robert Alter a comunicadores que asistieron a un evento de la sede diplomática.

Los periodistas dijeron que el consulado estadounidense está sorprendido de la poca cantidad de visas de paraguayos que han ido a gestionar el documento para asistir a los partidos de la selección paraguaya de fútbol en el mundial de EEUU, Canadá y México 2026. La delegación diplomática incluso interrogó a los presentes si el bajo interés se debía a la cultura de dejar todo para “ultimo momento”.

Por este motivo expresaron su preocupación por la baja intención de los fanáticos locales de ir a Estados Unidos para ver los partidos.

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El personal de la Embajada también expresó su inquietud porque la sede se jactó de haber duplicado su personal en el consulado con el objetivo de agilizar las gestiones para el mundial.

Los comunicadores indicaron que Rober Alter incluso les manifestó que la Embajada tiene “las puertas abiertas” y que se hizo un refuerzo desde Estados Unidos para que Paraguay tenga una mayor disponibilidad de visas.

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Desde la Embajada agregan que si uno completa hoy el formulario Online Nonimmigrant Visa Application (DS-160) y solicita la visa, en una semana serían convocados a la entrevista, proceso que anteriormente podría durar varios meses.

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Según los asistentes del evento, la Embajada insistió en que redoblaron la cantidad de funcionarios para poder ofrecer una rápida gestión, para que nadie tenga que esperar mucho, pero están sorprendidos de la poca asistencia para gestionar la documentación.

Los diplomáticos pidieron a los cumunicadores transmitir a la ciudadanía y que la gente se entere que ahora es el momento de hacer ese trámite y que por favor no se deje a última hora.

Obstáculos, precios y comparaciones con Rusia 2018

Al difundirse el pedido de la Embajada de EE.UU., numerosos internautas expresaron algunos motivos por el cual había pocos solicitantes de las visas.

El primer motivo sería el económico atendiendo que el paquete de entradas ronda los US$ 2.000. Para la primera etapa, si se suman los tres partidos de la Albirroja se suman unos U$S 1.500 dólares. Después uno tiene que ver el alojamiento, transporte y los alimentos entre otros.

Otros internautas expresaron su temor a ser arrestados y las redadas contra los inmigrantes ilegales.

También se anuncia la suba de precios del transporte público en diversas ciudades como Boston y Nueva York, pese a que en el mundial de Rusia 2018 se destacó que el gobierno ordenó la gratuidad del transporte público.