México tiene interés en carne y chía de Paraguay

La Cancillería informó que el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, recibió este viernes último una llamada telefónica del secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, “ocasión en la que abordaron los diferentes temas de la agenda bilateral”.

El reporte indica que ambas autoridades conversaron sobre asuntos vinculados al comercio y las inversiones, apertura del mercado mexicano a la carne y a la chía, acuerdo de complementación económica, cooperación contra el narcotráfico y la farmacodependencia, así como temas de política internacional.

Además, los cancilleres destacaron la importancia de seguir fortaleciendo los lazos entre Paraguay y México.

Asimismo, coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un mayor acercamiento entre ambos países, promoviendo una relación más estrecha y mayores oportunidades de colaboración.

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Acuerdo económico

Sobre el interés del gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum en un acuerdo comercial con Paraguay, hay antecedentes de negociaciones bilaterales que datan desde el 2013, en el entonces gobierno de Horacio Cartes. Pero las conversaciones no culminaron en la firma del entendimiento de libre comercio.

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El entendimiento comercial es un requisito para ser miembro pleno de la pujante Alianza del Pacífico, bloque económico del que Paraguay ya es socio observador desde el 2013.