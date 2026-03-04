Gremio insta a importar carne ante alza de precios en mercado global que impacta a nivel local

Recientemente, en un informe compartido por la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) indicaron que existe una “fuerte” transmisión de los precios internacionales hacia la cotización del ganado en gancho y, posteriormente, hacia los precios al consumidor final.

Así también lo confirmó el titular de Fecoprod, quien sostuvo que, tras recibir información al respecto priveniente de Canadá, Alemania y Estados Unidos, todas las fuentes coincidieron en que el precio de la carne para el consumidor final se elevó a nivel global.

Paraguay compra de afuera el 5% de la carne que consume

Señaló que la suba de precios que se observa en Paraguay “es el reflejo de una situación internacional”, debido a que el país opera en un mercado libre.

Aseguró que la falta de proteína bovina se da también en mercados importantes como Estados Unidos y otras naciones. Por lo que si sube la demanda, como no se tiene suficiente oferta, el valor del producto se eleva, que es algo esperado por el libre comercio, aseguró.

Para Fast, es “crucial” garantizar una provisión suficiente de proteína para el país y consideró necesario que continúen las importaciones desde Brasil, con cortes preferidos por los paraguayos. “Tenemos como ejemplo a Uruguay que adquiere de otros destinos el 30% de la carne que consume, mientras Paraguay apenas el 5%”, contó.

Se duplicó la importación

Según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el año pasado Paraguay duplicó la importación desde el Brasil al adquirir 16.844.836 kilogramos de carne, lo que representa un incremento del 126% frente a 2024, cuando el volumen alcanzó 7.442.298 kilogramos (gráfico). Entre tanto, en estos primeros meses del 2026 el país compro 1.538.578 kilos, por valor de US$ 6.306.434.

Pese al encarecimiento de la proteína bovina en el mercado local, señaló que el consumidor sigue eligiendo los cortes vacuno por encima de la carne aviar y la porcina. Agregó que, desde hace tiempo, los países vecinos incrementaron el consumo de estos otros tipos de carnes.

Asimismo, reiteró la necesidad de importar carne para contener los altos precios del mercado, especialmente si se logran adquirir cortes de alta preferencia local, como la costilla.

“Se deben comprar más productos de otros países, como lo están haciendo naciones como Uruguay y Chile”, remarcó.

Más pollo y cerdo

“Desde las Cooperativas trabajamos para elevar la producción de carne vacuna y, al mismo tiempo, ofrecer como alternativa proteínas animales de excelente calidad, como el pollo y el cerdo. La institución, junto a sus socios, está invirtiendo en estos rubros”, precisó.

Reconoció que desde el sector productivo se está realizando el “máximo esfuerzo” para ser lo más eficiente posible, de modo que el hato ganadero crezca y se incremente la producción tanto en la cadena bovina como en la porcina, aviar y en la lechería, para que el ciudadano tenga acceso a distintos tipos de alimentos en su mesa.

Aumento de cabezas de animales, el desafío

En cuanto a la situación del hato paraguayo, mencionó que en los últimos 10 años no se registró un aumento e incluso se observa una variación negativa.

Según Fast, esto se debe -entre otros motivos- a las condiciones climáticas de años anteriores, ya que en zonas como San Pedro se atravesaron varios períodos de sequía durante enero, febrero y marzo, meses clave no solo para la agricultura, sino también para el desarrollo de las pasturas y la generación de reservas forrajeras para el invierno.

“Esa situación redujo el hato ganadero. Algo similar ocurrió en el Chaco y, más allá del contexto del mercado internacional que impulsa el alza de precios, también contribuye a la disminución de la oferta”, concluyó.