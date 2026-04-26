Ever Villalba urge unir a la oposición contra el continuismo y exhibe fuerza en Horqueta

Las próximas elecciones internas municipales y la renovación de autoridades del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se realizarán el 7 de junio. En Horqueta, Concepción, los aspirantes liberales a la jefatura municipal son Luis Ignacio Arias (Nuevo Liberalismo Lista 3) y Jorge Centurión (Frente Radical lista 9) quien busca la reelección.

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El candidato liberal que triunfe se enfrentará al ganador de las internas coloradas. La ANR tiene cuatro precandidatos: Sergio Carrillo (Honor Colorado); Virginio Ortiz (Fuerza Republicana); Raúl Ramírez (Causa Republicana) y Alcides Giménez (Colorado Añetete).

Organizadores del encuentro encabezado por el senador liberal en el norte del país indicaron que el acto se convirtió en una nueva demostración “de músculo territorial del Frente Radical”, en un momento en que Villalba busca consolidarse en la recta final de la disputa por la conducción del PLRA.

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Durante su intervención, Jorge Centurión destacó su respaldo al proyecto encabezado por Villalba y afirmó que acompaña al Frente Radical porque representa “al auténtico liberalismo”, en alusión a la necesidad de recuperar la identidad histórica del partido.

A su turno, Ever Villalba sostuvo que asume la responsabilidad de presidir el PLRA con el objetivo de que el partido recupere su voz y vuelva a ser protagonista en el escenario político nacional. En ese sentido, insistió en que su propuesta pasa por unir al partido y también a toda la oposición paraguaya para enfrentar al continuismo.

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Los organizadores sostienen que “la masiva presencia” de dirigentes y militantes en Horqueta refuerza la proyección de Villalba como uno de los principales referentes liberales en esta etapa de definición interna, en la que busca instalar un mensaje de unidad, renovación y protagonismo opositor.

En las elecciones de autoridades partidarias del 7 de Junio Ever Villalba deberá enfrentar al intendente de Fernando de la Mora Alcides Riveros (Nuevo Liberalismo lista 3) y al senador liberocartista Dionisio Amarilla (Diálogo Azul, lista 100).

Los demás candidatos a la presidencia del PLRA son Marlene Orué Lista 1; Alfredo Jaeggli Lista 13; Herminio Ruíz Diaz “Dr. Sevo’i” lista 21 y a Abel Villalba Lista 45.