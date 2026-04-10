Villalba advierte que una tercera opción en la oposición será “satélite” del oficialismo

El legislador Ever Villalba (PLRA) advirtió que la aparición de una tercera opción dentro del espectro opositor podría terminar favoreciendo indirectamente al continuismo, al restar fuerza a los sectores con mayor capacidad competitiva.

Villalba planteó así la necesidad de construir consensos amplios y fortalecer una propuesta con base política real, más que multiplicar candidaturas sin estructura suficiente.

El acto contó con la presencia del intendente local, Ronald Acevedo, quien aspira ser reelecto en la ciudad. El precandidato reafirmó su apoyo a la chapa encabezada por Villalba. La propuesta interna incluye además a Efraín Alegre (h) como vicepresidente primero y a Zulma Ycassatti como vicepresidenta segunda.

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Acevedo también expresó su malestar con dirigentes que, según sostuvo, acompañan al gobierno actual, y denunció el abandono hacia el departamento de Amambay.

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La actividad tuvo un fuerte componente emotivo con la presencia de Tota Quevedo, madre del intendente, quien ha enfrentado la pérdida de sus hijos José Carlos Acevedo y Robert Acevedo, además de su nieta Hailee Carolina.

Villalba rindió homenaje a su fortaleza, destacando su entereza como símbolo de resiliencia en medio de la violencia que ha golpeado a la zona.

Críticas al gobierno de Santiago Peña

En otro momento, el senador cuestionó la gestión del presidente Santiago Peña, señalando la falta de respuestas ante problemáticas sociales urgentes.

Mencionó la escasez de medicamentos, el desempleo y la migración como algunas de las principales preocupaciones ciudadanas, insistiendo en la necesidad de un cambio de rumbo.

El encuentro permitió reforzar la estructura del Frente Radical en el norte del país, consolidando su presencia territorial y proyectando su estrategia política hacia los próximos comicios.