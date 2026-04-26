Mientras “Chaqueñito” busca la abogacía, Diputados presionan por la chapa y dilatan interpelación a Baruja

El exsenador cartista Javier Vera “Chaqueñito” fue expulsado del Congreso por la filtración de audios en que supuestamente buscaba servicios sexuales con un menor.

Sin embargo, poco antes, el cartismo lo salvo de ser expulsado por uso indebido de influencia para acceder a un departamento construido por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUHV).

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Ante el escándalo, “Chaqueñito” renunció al departamento, pero diputados opositores y disidentes exigieron la interpelación de Baruja al señalar que dicha “renuncia” no lo salvaba a Baruja. También denunciaron tener indicios que el MUVH se maneja como una “inmobiliaria cartista”.

Por su parte ahora Vera anunció que se inscribió como alumno de la Universidad UNIDA para la carrera de Derecho mientras que Baruja es uno de los aspirantes a dupla presidencial de Pedro Alliana para las elecciones generales del 2028.

En guerra por dupla, interpelación de posterga otra vez

El pedido para interpelar a Baruja fue incluido en el punto N° 25 en el borrador del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, para este martes. Sin embargo, el expediente fue excluido en la versión final por los cartistas.

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La movida en torno a la interpelación fue llamativa y se enmarca en la “guerra” dentro del cartismo por la dupla presidencial.

Dentro de Diputados, el oficialismo busca instalar la dupla Pedro Alliana - Raúl Latorre. Este último es el presidente de la Cámara Baja. Sin embargo en el Senado, los cartistas quieren imponer la dupla Alliana - Baruja y los gobernadores a su turno pelean por la dupla Alliana - “Cesarito”, a beneficio de Cesar Sosa, gobernador de Guairá.

La postergación de la interpelación a Baruja podría tratarse de una estrategia de presión en medio de esta pelea por la candidatura de la chapa ya que los diputados tienen a su propio candidato.