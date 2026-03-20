Presentan pedido de interpelación contra Baruja por manejar MUVH como “inmobiliaria cartista”

La presentación del pedido de interpelación que consta de 16 preguntas -que serán ampliadas- contra el ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja fue presentado por el diputado Raúl Benítez (Independiente) y acompañado también 16 colegas opositores y de la bancada de Colorado Añeteté (abdistas).

“Tenemos que dejar de normalizar que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat sea una inmobiliaria cartista. Hoy el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat con Juan Carlos Baruja a la cabeza es una inmobiliaria cartista. Una inmobiliaria que otorga casas de acuerdo al equipo político al cual pertenezca cada persona", afirmó Benítez.

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El legislador es el mismo que el pasado miércoles con sus consultas sobre el caso de la adjudicación de un departamento de “interés social” en el edificio las Residentas I de Luque, puso nervioso al ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, a tal punto que aparentemente sufrió un episodio de presión alta, lo cual obligó a suspender el encuentro.

El diputado opositor remarcó que pese a la renuncia forzada al departamento comunicada ayer por Chaqueñito, eso no quita las sospechas que tienen sobre el proceso de adjudicación, que por cierto también benefició a Venancio Delgado, hermano de la senadora aliada cartista Zenaida Delgado.

El legislador continuó acusando que Baruja estaría utilizando el ente estatal para ir “trazando su carrera política presidencial”, haciendo referencia a que su nombre suena como uno de los potenciales candidatos a vicepresidente de la República del cartismo.

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De hecho, esta semana el cartismo en Diputados ya desplegó sus defensas contra el que tildan el “mejor ministro de este gobierno”, que sin embargo, se vio en aprietos el miércoles para responder por el caso Chaqueñito.

Benítez dijo que esta interpelación busca al menos el voto de censura, aunque insiste que “tuvo que haber sido destituido” y que fuera del caso Chaqueñito, les siguen lloviendo más denuncias.

“Acá hay que desmontar todo el esquema”, lo de Chaqueñito, por eso es que ellos quieren cortar el tema hoy. Rechazamos la pérdida de investidura, renuncia a la casa y termina el tema dijo Benítez.

“Lo que menos importa es Chaqueñito. Acá lo que a ellos les importa es que si se sigue escarbando, vamos a encontrar que hoy él es un Ministerio de prebenda política en el que lo que se entrega a cambio de tu lealtad son casas", insistió.

¿Habrá denuncia penal contra Baruja?

Sin responder las preguntas y objeciones de Benítez, el pasado miércoles el ministro Juan Carlos Baruja se limitó a actuar de forma violenta verbalmente, llamándolo “payaso” y retándolo a denunciarlo penalmente si se animaba.

Al respecto, Benítez no le rehuyó al reto, y hoy ratificó que están trabajando y analizando en dicha denuncia penal, aunque remarca que por los indicios que son públicos, la propia Fiscalía debería de actuar “de oficio”.

“Estamos analizando. Tenemos que hacer la redacción (de la denuncia) y eso lleva su tiempo. Puede ser por tráfico de influencia, Estamos analizando. Tenemos que hacer la redacción, eso lleva su tiempo, es un trabajo. Puede ser por tráfico de influencia, puede ser administración en provecho propio, etc. Hay que encontrar ahí bien cuáles son los elementos”, dijo.

¿Podrían tener votos cartistas?

Para que prospere un eventual pedido de interpelación se necesita de mayoría absoluta (41 votos), y los cartistas con sus satélites de la bancada apéndice “ANR B” son 44 en total.

Actualmente, ni un cartista firmó este pedido, pero Benítez dijo que harán el intento de juntar el apoyo de algunos cartistas, y remarcó que esta semana, los propios cartistas acompañaron un proyecto de declaración instando a Baruja a revertir las adjudicaciones cuestionadas.