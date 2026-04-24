Alliana aclara cuándo anunciará su candidato a vicepresidente para 2028

En principio, según fuentes coloradas, el actual vicepresidente y presidenciable cartista Pedro Alliana anunciaría este fin de semana quién sería su dupla en la chapa presidencial con miras a las elecciones generales del 2028.

Sin embargo, aunque no dio fecha exacta, despejó dudas sobre cuándo anunciaría a su acompañante a través de un mensaje en redes sociales.

En su pronunciamiento deja en claro que anunciaría a su candidato a vicepresidente después de las internas municipales del Partido Colorado previstas para junio y tras realizar reuniones para lograr consenso.

Lea más: ¿Baruja, Latorre o Sosa? Esta es la postura de Cartes, según “Bachi” Núñez

“Mi intención es proteger y resguardar, en primer lugar, las internas municipales del Partido Colorado del próximo mes de junio”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Buscará consenso con bases dirigenciales

Como condición previa, mencionó que realizará una serie de encuentros y reuniones con las bases dirigenciales para buscar un “consenso fuerte y unánime”.

Lea más: Rápidamente “llevan” a Cartes el nombre de Baruja para la Vice

Entre los principales candidatos que se mencionan están: el actual ministro de Vivienda, Juan Carlos Baruja, propuesto por senadores cartistas; el titular de Diputados, Raúl Latorre, sugerido por sus colegas, y el gobernador de Guairá, César Sosa, impulsado por sus pares del oficialismo.