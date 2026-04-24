Política
24 de abril de 2026 - 11:09

Alliana aclara cuándo anunciará su candidato a vicepresidente para 2028

Pedro Alliana
El vicepresidente Pedro Alliana en una jornada de Gobierno en la ciudad de Encarnación. (Foto gentileza).

El vicepresidente Pedro Alliana aclaró que no anunciará a su compañero de fórmula presidencial para el 2028 este fin de semana, como se especulaba, sino después de las internas municipales del Partido Colorado y tras lograr un consenso con las bases dirigenciales.

Por ABC Color

En principio, según fuentes coloradas, el actual vicepresidente y presidenciable cartista Pedro Alliana anunciaría este fin de semana quién sería su dupla en la chapa presidencial con miras a las elecciones generales del 2028.

Sin embargo, aunque no dio fecha exacta, despejó dudas sobre cuándo anunciaría a su acompañante a través de un mensaje en redes sociales.

En su pronunciamiento deja en claro que anunciaría a su candidato a vicepresidente después de las internas municipales del Partido Colorado previstas para junio y tras realizar reuniones para lograr consenso.

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“Mi intención es proteger y resguardar, en primer lugar, las internas municipales del Partido Colorado del próximo mes de junio”, dijo.

Buscará consenso con bases dirigenciales

Como condición previa, mencionó que realizará una serie de encuentros y reuniones con las bases dirigenciales para buscar un “consenso fuerte y unánime”.

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Entre los principales candidatos que se mencionan están: el actual ministro de Vivienda, Juan Carlos Baruja, propuesto por senadores cartistas; el titular de Diputados, Raúl Latorre, sugerido por sus colegas, y el gobernador de Guairá, César Sosa, impulsado por sus pares del oficialismo.