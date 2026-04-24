Alliana aclara cuándo anunciará su candidato a vicepresidente para 2028

En principio, según fuentes coloradas, el actual vicepresidente y presidenciable cartista Pedro Alliana anunciaría este fin de semana quién sería su dupla en la chapa presidencial con miras a las elecciones generales del 2028.
Sin embargo, aunque no dio fecha exacta, despejó dudas sobre cuándo anunciaría a su acompañante a través de un mensaje en redes sociales.
En su pronunciamiento deja en claro que anunciaría a su candidato a vicepresidente después de las internas municipales del Partido Colorado previstas para junio y tras realizar reuniones para lograr consenso.
Lea más: ¿Baruja, Latorre o Sosa? Esta es la postura de Cartes, según “Bachi” Núñez
“Mi intención es proteger y resguardar, en primer lugar, las internas municipales del Partido Colorado del próximo mes de junio”, dijo.
Buscará consenso con bases dirigenciales
Como condición previa, mencionó que realizará una serie de encuentros y reuniones con las bases dirigenciales para buscar un “consenso fuerte y unánime”.
Lea más: Rápidamente “llevan” a Cartes el nombre de Baruja para la Vice
Entre los principales candidatos que se mencionan están: el actual ministro de Vivienda, Juan Carlos Baruja, propuesto por senadores cartistas; el titular de Diputados, Raúl Latorre, sugerido por sus colegas, y el gobernador de Guairá, César Sosa, impulsado por sus pares del oficialismo.