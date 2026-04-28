Arnaldo promete ser implacable y barrer el reparto de “feudos” a políticos y concejales 

Entrevistado en la Cámara Alta, el senador y exintendente de Asunción Arnaldo Samaniego (ANR, CR) prometió llevar la comuna capitalina a su modelo de gestión del 2010 al 2015 al que calificó de “exitoso”. Señaló que su propuesta electoral enfrentará en las internas al cartismo y su modelo de “imposición” y de “falta de experiencia”, en alusión a Camilo Pérez.

Las internas coloradas municipales son el 7 de junio.

“El otro modelo representa al mismo equipo que desde hace siete años está armando líos en la municipalidad, alborotando todo lo administrativo y financiero. Y a juzgar por las calles, en la situación en la que se encuentra la ciudad, está deprimida. Justamente ahí están los responsables en el equipo que está enfrentándonos hoy”, subrayó.

Interrogado si después de las elecciones primarias hará equipo con colaboradores del cartismo, dijo que después de una interna todos deben trabajar juntos. No obstante, dijo que no cambiará su identidad por ello.

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Insistido sobre si planea depurar las direcciones de la comuna, prometió que serán “implacables en el ejercicio del cargo” y que pondrán a las mejores personas.

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“No vamos a ser como se está haciendo hoy. Se está cuadriculando y cada concejal, cada influyente político de ese movimiento tiene su feudo”, aseveró al cuestionar al exintendente Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, aliado cartista) y al intendente interino Luis Bello (ANR, HC).

A modo de ejemplo citó las crisis y denuncias de cajas paralelas y feudos en el Mercado de Abasto, en la Terminal de Ómnibus de Asunción y otros sectores. “Eso ya no va más. El asunceno está cansado. Está harto”, sentenció.