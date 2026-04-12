Arnaldo Samaniego habla de “débil liderazgo” de Peña y alerta de impacto en el país

El senador Samaniego, precandidato a intendente de Asunción por la disidencia colorada, lanzó una dura evaluación sobre la gestión del presidente Santiago Peña.

“Se ve un débil liderazgo a nivel nacional y eso repercute claramente en el desorden que hay hoy en la falta de gestión”, afirmó.

Según el legislador, esta falta de conducción política impacta directamente en áreas clave como salud e infraestructura y gestión pública en general.

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A su criterio, la falta de coordinación dentro del Gobierno está generando una parálisis en temas sensibles para la ciudadanía.

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Samaniego advirtió que la crisis interna del oficialismo no solo afecta al Partido Colorado, sino que ya tiene consecuencias a nivel país.

“Ojalá afecte lo mínimo posible y que se reencauce”, expresó, aunque insistió en que la situación actual “finalmente le afecta al país”.

El senador sostuvo que el desorden político termina debilitando la capacidad del Gobierno para atender las necesidades sociales más urgentes.

Llamado urgente a líderes colorados

Ante este escenario, el legislador pidió una reacción inmediata de la dirigencia partidaria.

“Tiene que ser un llamado como mínimo de los líderes del partido para analizar, pronunciarse y ayudar”, señaló.

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Planteó que el debate debe darse dentro de la Junta de Gobierno de la Partido Colorado, en la “casa de los colorados” desde donde se den las orientaciones, el respaldo al gobierno para que recomponga sus cuadros sobre todo para que funcione el gobierno.

“Los números macro no se sienten en la calle”

Samaniego también marcó distancia entre los indicadores económicos positivos y la realidad cotidiana de la población.

“Son lindos los números macroeconómicos, da gusto escuchar que tenemos grado de inversión, pero en la calle eso no se siente, ni en la heladera mucho menos”, cuestionó.

En ese sentido, exigió resultados concretos para reactivar de inmediato la economía: “Exigimos que de una vez por todas se den los resultados que necesita la población”.

Confusión por críticas dentro del propio oficialismo

Otra crítica más dura de su análisis fue la contradicción dentro del oficialismo, especialmente por las críticas recientes del embajador paraguayo ante el gobierno de los Estados Unidos y senador con permiso Gustavo Leite (ANR, HC), quien dijo que en el gobierno de Horacio Cartes “no había ni olor a coima”.

Consultado sobre la ausencia de Horacio Cartes en las actividades políticas y las críticas de voceros al gobierno de Peña, Samaniego fue contundente:

“Como mínimo se genera mucha confusión, porque los voceros del presidente del partido salen a criticar al gobierno que ellos mismos respaldan”.

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Sobre el escenario legislativo, Samaniego evitó afirmar si el cartismo pierde fuerza, aunque lo calificó como “coyuntural”.

Reafirmó que su bancada actúa con independencia, que acompañan proyectos útiles para el país y mantienen firmeza en posiciones políticas.

También defendió decisiones como su postura en contra de la expulsión de la senadora Kattya González (independiente), como ejemplo de coherencia política.

Indicó que en los casos de los senadores Hernán Rivas (ANR, HC) sobreseído por obtener un título de abogado de dudosa legalidad y Erico Galeano (ANR), procesado por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero ellos asumirán las posiciones políticas de forma independiente.