Diputados opositores piden investigación fiscal de la red “de sicariato digital”

Por nota remitida al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, los diputados Mauricio Espínola (ANR, Añeteté), Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Raúl Benítez (Independiente) y Adrián “Billy” Vaesken (PLRA), solicitaron la “apertura de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado ante la posible existencia de un hecho punible” mediante este esquema de cuentas en redes sociales que a la par de promocionar al gobierno de Santiago Peña, ataca a detractores, y para colmo, presuntamente pagado con fondos públicos.

Esto ante la divulgación de una presunta estructura digital encabezada por la empresa colombiana Digimarketing SAS, que gastó millones en publicidad tanto para promocionar programas estatales como Che Roga Pora, Sumar y Hambre Cero, a la par de atacar a medios, periodistas y opositores mediante cuentas como “Despierta Paraguay”.

“Era un cinismo insoportable en su momento escuchar al equipo económico predicar sobre ajuste mientras vemos que se dilapidan fondos estatales para financiar una red de sicariato digital para aquellos quienes tienen la osadía de denunciar la rapiña diaria de este gobierno a todas las arcas del Estado", afirmó Espínola hoy ante la sesión de Diputados.

La nota es una iniciativa particular, por lo que no se puso a consideración del pleno, pero junto la firma de colegas de varios sectores políticos que la integran.

Ante el caso revelado por ABC, el diputado Espínola planteó este pedido a la Fiscalía para que indague la existencia de posibles conductas penales.

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“Solicito bajo amparo del artículo 18 del Código Procesal Penal, la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado para determinar la existencia de de un hecho punible” ya que “es natural que el gobierno y la prensa tengan disparidades de pareceres, pero lo que no es común es que el gobierno, el propio Estado esté estrechamente ligado a una campaña sucia", mencionó.

Es un “quemo” defender a este “gobierno de m...” según Espínola

El diputado Espínola acompaño el pedido de informes relacionado al caso dirigido al Mnisterio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y dijo que este caso demuestra que vergonzoso hasta para los propios cartistas el defender a este gobierno “de mierda”.

“Por lo visto es un quemo insoportable tener que aguantar y ser parte de este gobierno, porque no tienen un paraguayo decente e independiente que hable positivamente de este gobierno. Entonces, buscan colombianos que puedan generar noticias falsas porque solamente sus empleados a sueldo del oficialismo son quienes hablan bien de este gobierno de mierda", disparó.

El mismo adelantó que es predecible que el gobierno intente negar la vinculación, apelando incluso al ridículo de decir que la empresa colombiana “usurpó” el contenido propagandistico y además pagó millones para publicitario. Sin embargo enfatizó que nadie les cree.

“Obviamente que desde el gobierno van a negar todas estas publicaciones, obviamente que van a negar como lo hicieron en su momento con los sobres que llegaban a Mburuvichá Roga, Obviamente que van a negar como en aquel entonces negaban enriquecimiento ilícito por la casa de San Bernardino del presidente (Peña). Obviamente que van a negar como lo hicieron en la en la denuncia de los Rolex del presidente”, pero lo cierto es que “hoy el pueblo paraguayo está financiando campaña de desprestigio”, señaló.