Jubilación vip: Senadores discrepan sobre edad mínima y años de aporte

Los senadores admiten que todavía hay dos puntos fundamentales sin definición total: la edad mínima requerida y la cantidad de periodos o meses de aporte necesarios para acceder tanto a la jubilación ordinaria como a la extraordinaria.

El senador Dionisio Amarilla explicó que la principal discusión gira en torno a las condiciones específicas para la jubilación extraordinaria y cómo ello impactará en la modalidad ordinaria.

“El único aspecto que aún genera debate es si se accederá a la jubilación extraordinaria con tres periodos o dos periodos, o con cincuenta y cinco o sesenta años”, sostuvo.

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Amarilla detalló además que, en caso de aprobarse un esquema más exigente para la jubilación extraordinaria -con tres periodos y 60 años-, automáticamente la jubilación ordinaria también elevaría sus requisitos a cuatro periodos completos y 60 años de edad. “Después, no hay ya otro punto en discusión”, afirmó.

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Buscan aprobar con modificaciones administrativas

El legislador también propuso avanzar con modificaciones de forma para blindar financieramente el sistema previsional parlamentario, incluyendo restricciones para impedir que el funcionamiento administrativo de la caja sea financiado con recursos del presupuesto público.

Según Amarilla, el objetivo es consolidar una propuesta que permita un “debate amistoso” en el pleno, minimizando críticas externas y supuestas influencias de los medios de comunicación.

El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, ya había señalado que no pudieron llegar a un acuerdo, especialmente en lo relacionado con edad y meses de aporte.