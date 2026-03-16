Estudio actuarial de “jubilación vip” revela déficit de G. 134.608 millones

La sostenibilidad financiera de la llamada Caja Parlamentaria, que administra las jubilaciones de senadores y diputados, enfrenta una situación cada vez más delicada. El estudio actuarial del 2025 elaborado por la consultora del economista Víctor Hugo Molinas Gwynn, “guardado bajo siete llaves”, revela que el fondo previsional presenta un déficit actuarial de G. 134.608 millones, lo que significa que los recursos actuales no alcanzan para cubrir las obligaciones futuras del sistema jubilatorio.

El análisis técnico advierte además que el sistema presenta problemas estructurales de diseño, que podrían seguir agravándose si no se implementan reformas en los requisitos de jubilación, aportes o beneficios.

El balance actuarial al 31 de diciembre de 2024 muestra la magnitud del problema financiero. Según el informe, las reservas matemáticas necesarias para cubrir las jubilaciones y pensiones ascienden a G. 489.806 millones. El valor presente de los activos del fondo alcanza solo G. 355.197 millones.

La diferencia entre ambas cifras genera un déficit actuarial de G. 134.608 millones, que representa el monto que faltaría para garantizar el pago de todas las obligaciones previsionales proyectadas.

Uno de los indicadores más críticos del estudio es la relación entre afiliados activos y beneficiarios. A diciembre de 2024, 284 personas recibían jubilaciones o pensiones del sistema. Ya en ese tiempo la cantidad de aportantes estaba limitada al número de parlamentarios en funciones.

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El informe explica que en un esquema donde los afiliados aportan el 22% de su salario y la jubilación equivale al 80% del ingreso, serían necesarios aproximadamente 3,6 aportantes por cada jubilado para financiar el beneficio.

Se advierte que la Caja Parlamentaria tiene un problema estructural en su diseño institucional. A diferencia de otros sistemas previsionales, la cantidad de afiliados activos no puede crecer libremente ya que está limitada al número de bancas del Congreso, lo que significa que la cantidad de aportantes es relativamente fija pero el número de jubilados sigue aumentando con el paso de los años.

Patrimonio seguirá cayendo

Los resultados muestran que el patrimonio de la Caja Parlamentaria tenderá a disminuir año tras año, debido a que los egresos por beneficios seguirán superando a los ingresos por aportes y rentabilidad.

Las proyecciones señalaban que en el 2026 bajaría el patrimonio a G. 248.215 millones y que la tendencia descendente continuaría en los años siguientes si no se realizan ajustes en el sistema jubilatorio de los legisladores.

El rekutu les favorece

Los cambios de periodo legislativo serían considerados como un fenómeno particular ya que cada vez que se realizan elecciones parlamentarias, muchos legisladores que no son reelectos pueden jubilarse si cumplen los requisitos, retirar sus aportes o seguir aportando voluntariamente.

Los autoaumentos

El informe menciona que las jubilaciones calculadas sobre los altos salarios también les perjudican, puesto que el haber inicial se determina en función del promedio de los últimos meses de salario, lo que puede generar beneficios elevados si se producen incrementos en la remuneración antes de la jubilación.

La consultora señala que en algunos casos la base imponible de los salarios de los parlamentarios ha registrado aumentos superiores al 90%.

Ante dicho escenario, se planteaba como medidas para mejorar la sostenibilidad del sistema aumentar la edad mínima de jubilación de 55 a 60 años, revisar las tasas de sustitución de 80% y 60% del salario, ampliar el cálculo del beneficio de 60 a 120 meses y ajustar el sistema de pensiones y beneficiarios.

Si bien en el mismo informe se plantea tomar medidas, se sincera expresando que las reformas que propone no alcanzan para solucionar el problema de fondo del sistema.

Incluso señala que el número de aportantes activos se redujo tras la eliminación de los parlamentarios del Mercosur, lo que achicó aún más la base de financiamiento del sistema, a diferencia de la población de jubilados que crece de forma permanente.

Eliminar la “caja vip”

El informe refiere que la única solución estructural posible sería migrar hacia un sistema de capitalización individual. En este modelo, cada afiliado acumula sus propios aportes en una cuenta personal, que luego financia su jubilación futura.

El proyecto de ley que elimina la jubilación vip de los parlamentarios fue archivado en la Cámara de Diputados; en su reemplazo se elaboró un proyecto de ley que mantiene la caja y los privilegios.

Tratarán la “reforma”

La norma, que cuenta con aprobación de Diputados y se encuentra en el Senado, será analizada como segundo punto en la comisión de Legislación prevista para hoy a las 9:00. Existe un pedido para tratar este miércoles en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.

liza.paredes@abc.com.py