Invasión de terrenos en Luque: Denuncia llegó al Senado

El senador Eduardo Nakayama (Independiente) se hizo eco de conflicto recurrente en la ciudad de Luque, sobre la supuesta invasión de terrenos privados en donde están involucrados funcionarios municipales, e incluso salpicaría al concejal cartista Arnaldo Baeza (ANR-HC), quien busca su rekutú en el cargo.

“Lo que está ocurriendo en Luque es grave. Hay denuncias contra funcionarios y un esquema montado dentro de la propia Intendencia municipal para despojar de terrenos a los verdaderos propietarios. Tuvimos el caso de la familia Sopeña, que tuvo que ir al extranjero para resguardarse de las amenazas de muerte que recibía”, dijo el senador.

Nakayama indicó que hay títulos de la década de los 60 y 70 que están siendo duplicados para despojar de sus propiedades a los dueños y que están vinculados a ex funcionarios municipales, abogados y exasesores de la Municipalidad de Luque.

“¿Qué hacen desde la municipalidad asesorando a los desarrolladores inmobiliarios o a particulares que serían supuestos prestanombres con doble títulos? Inventan alguna intervención por cuestiones municipales e inscriben y luego cuando consuman el caso sin que el propietario lo sepa, van con orden de la municipalidad a limpiar el terreno, incluso utilizando máquinas de la municipalidad de Luque", denunció Nakayama.

En agosto del 2025, el intendente Carlos Echeverría había denunciado el presunto esquema montado para despojar las propiedades desde la municipalidad. A esta situación se refirió Nakayama, pero indicó que ahora su propia administración está detrás de estos nuevos casos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El caso del intendente Carlos Echeverría que había denunciado, pero ahora su misma administración está detrás. Varios abogados que aparecen defendiendo a los nuevos propietarios son ex asesores, ex funcionarios o abogados de la municipalidad. Allí está la asociación ilícita para delinquir, en la propia comuna”.

Lea más: Denuncian esquema de robo de tierras en Luque y concejales abandonan sesión

Concejal Baeza huyó ante reclamos

Debido a los constantes acosos de invasiones y conflictos de tierras un grupo de luqueños fue a la Junta Municipal de Luque durante la sesión para pedir ayuda a los concejales, sin embargo, fueron ninguneados por los cartistas y sus aliados liberocartistas.

Los contribuyentes denunciaron que las autoridades municipales se hacen de los desentendidos e incluso estarían detrás de las invasiones y despojos de terrenos.

Los afectados llegaron a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el concejal Arnaldo Baeza, y exigieron celeridad en sus respectivos casos.

Durante la reunión la concejal Belén Maldonado (PLRA) solicitó la confirmación de una comisión especial para solicitar un pedido de intervención municipal, pero requería el apoyo de sus colegas para la aprobación.

Lea más: Video: familia denuncia supuesto nuevo intento de invasión de terreno en Luque

En ese momento, la disidente fue interrumpida por el edil Baeza, y tras un cruce de palabras, optó por dejar a los vecinalistas plantados y abandonó la sesión.

El edil cartista demostró nula empatía con los afectados, quienes le recordaron su presunto vínculo con las invasiones de tierra.

También los demás concejales dejaron plantados a los contribuyentes y fueron saliendo de la sesión.