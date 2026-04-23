Denuncian esquema de robo de tierras en Luque y concejales abandonan sesión

Hoy se realizó una sesión de la Junta Municipal de Luque en la que acudieron varias familias que denuncian ser víctimas de un esquema mafioso de despojo de tierras.

Dentro del esquema, denuncian que utilizan a funcionarios y máquinas de la Municipalidad de Luque, ya que abogados que representan a supuestos compradores se apersonan en terrenos ocupados y usufructuados por las familias afectadas para desalojarlos.

Lo llamativo fue que mientras que las víctimas hacían sus denuncias, la mayoría de los colorados abandonaron la sesión, incluso el propio presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Arnaldo Baeza.

Los concejales que se quedaron fueron Belén Maldonado (PLRA), Diego Romero (ANR), Rómulo Pérez (PLRA), José Meza (PLRA) e Iván Velázquez (ANR). Estos se quedaron para escuchar a los denunciantes y se comprometieron tanto a solicitar un pedido de informes sobre el uso de las máquinas municipales y de los funcionarios, como también en un pedido de intervención a la administración del colorado cartista Carlos Echeverría.

Lea más: Movilización indígena y campesina en Asunción: reclaman tierra, presupuesto y fin de desalojos

Esquema de robo de tierras

Miembros de la familia Ozcariz, que hace dos años fue víctima de una invasión a su terreno con máquinas y anuencia de la Municipalidad de Luque, denunciaron hace unos días que fueron víctimas de una nueva supuesta invasión del mismo terreno, ahora por parte de desconocidos, pero representados por abogados que tendrían vínculo con la misma municipalidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la denuncia de la familia Ozcariz se sumaron al menos otras 20 familias más, quienes denuncian ser víctimas del mismo esquema. Las mismas se manifestaron ayer y hoy frente a la sede de la Municipalidad de Luque.

De acuerdo a estas denuncias, la Municipalidad cede las tierras de las familias de manera irregular a terceras personas, estas vuelven a vender el terreno, y los abogados de estos se presentan en los terrenos con documentos que demuestran la supuesta posesión de los mismos, reclamando las tierras como suyas, con funcionarios y máquinas de la municipalidad.

Ya en el 2024, la familia Ozcariz realizó una denuncia por invasión en contra de Jorge Antonio Villamayor Ledezma, el supuesto nuevo dueño de la propiedad. Ahora, de nuevo, presentaron una nueva denuncia ante este nuevo hecho.

Lea más: San Bernardino: protesta por invasión de terrenos llega hasta la Municipalidad y la casa del intendente

Investigación fiscal por invasión

La fiscala Carolina Spezzini, de la Unidad Penal N° 5 de Luque, lleva adelante la investigación abierta tras la última denuncia de invasión realizada por la familia Ozcariz de este año y reconoció que la misma vive en el lugar.

Los denunciados llegaron con guardias y máquinas hasta el terreno de la familia, dirigidos por abogados que no se identificaron, incluso hasta cuando el comisario Óscar Ledesma les exigió identificarse.

Los guardias y los que se presentaron como abogados se retiraron luego de que la propia fiscala les advirtiera que se exponían a un hecho punible, recordando que con la modificación del Código Penal ahora se establece cárcel de 5 a 10 años para quienes invadan propiedades privadas.

Según los documentos que se presentaron en la Fiscalía, el nuevo supuesto dueño sería Rodrigo Díaz de Vivar.