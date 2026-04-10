Video: familia denuncia supuesto nuevo intento de invasión de terreno en Luque

En febrero del 2024, la familia Ozcariz y la comisión vecinal Fomento Las Residentas de Luque denunciaron la invasión de un terreno ubicado en General Elizardo Aquino Nº 3.133 esquina Ytororo que pertenece a la familia Ozcariz. Incluso, lograron captar en videos y fotos el uso de máquinas y funcionarios de la Municipalidad de Luque para la invasión.

Ya en esa oportunidad, al principio se presentó una abogada que les dijo que estaba en representación de la municipalidad, pero después dijo que estaba en representación de Jorge Antonio Villamayor Ledezma, una persona particular, lo cual, según sostiene la familia Ozcariz, es totalmente irregular, ya que el terreno sigue figurando a nombre de ellos, quienes viven desde hace más de 20 años en el lugar.

Ahora denuncian nuevamente una invasión, ya que llegaron guardias privados, con máquinas y abogados, con documentos de una supuesta venta a una nueva persona, cuya identidad hasta ahora no conocen, ya que no les presentan los documentos. Incluso, dos personas que aseguraron ser abogados de los titulares no se identificaron en ningún momento, pero les insistieron en que supuestamente había un nuevo dueño.

Esto generó que, finalmente, con la intervención de la Policía Nacional, los supuestos invasores se retiren del terreno, ya que como no se identificaron ni contaban con orden de desalojo, tanto los supuestos abogados, como las máquinas y los guardias tuvieron que salir de la propiedad por orden del comisario Óscar Ledesma, quien durante su intervención pidió los documentos a los supuestos abogados; sin embargo, siguieron sin presentar nada.

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Denuncian invasión ante la Fiscalía

Ya en el 2024, la familia Ozcariz realizó una denuncia por invasión en contra de Jorge Antonio Villamayor Ledezma, el supuesto nuevo dueño de la propiedad. Ahora, de nuevo, presentaron una nueva denuncia ante este nuevo hecho.

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La fiscala Carolina Spezzini, de la Unidad Penal N° 5 de Luque, fue la que se hizo presente el día de ayer ante la denuncia de invasión y reconoció que la familia Ozcariz vive en el lugar.

Tanto las máquinas como los operarios, los guardias y los que se presentaron como abogados se retiraron luego de que la propia fiscala les advirtiera que se exponían a un hecho punible, recordando que con la modificación del Código Penal ahora se establece cárcel de 5 a 10 años para quienes invadan propiedades privadas. Según los documentos que se presentaron en la Fiscalía, el nuevo supuesto dueño sería Rodrigo Díaz de Vivar.

Los vecinos de la zona tienen un conflicto con los lomiteros que data de hace al menos 20 años. En el 2024, las máquinas de la municipalidad ingresaron al terreno de la familia en un proceso de hermoseamiento del lugar, según indicaron desde la institución, ya que buscaban trasladar a los lomiteros al terreno; sin embargo, tras la denuncia de la familia, finalmente no hicieron el traslado.

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Además, según documentos a los que la familia tuvo acceso, lograron identificar a los abogados que lideraron la nueva supuesta invasión, quienes serían Ricardo Lugo y Vidal Pereira Duarte, que, de acuerdo a un documento de la Contraloría General de la República, figuran como asesores externos de la Municipalidad de Luque.