Maidana defiende “interpretación sistémica” para rehabilitar a expresidentes

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, aseguró que el cartismo cuenta con los votos suficientes para aprobar el controvertido proyecto de ley que reglamenta el artículo 189 de la Constitución Nacional sobre senadurías vitalicias.

Sobre este tema, el senador Derlis Maidana sostuvo que ellos creen en la “interpretación sistémica” de la Constitución, artículo 120, artículo 197 de las inhabilidades y por supuesto, el artículo de referencia.

“Es un cargo honorífico, lo dijo Campos Cervera y lo dijo Fernández Arevalo. Es más, el doctor Fernández Arevalo dice que la posibilidad de que sean senadores activos, en primer lugar, es dar un reconocimiento porque han terminado bien su mandato", indicó el legislador.

Luego añade: “En segundo lugar, aprovechar su experiencia adquirida en el ejercicio del cargo y tercero, que entren en el sistema para que no sean un elemento tan común en muchas democracias del mundo, que son los elementos antisistema”.

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En otro momento, Maidana explicó que los constituyentes hablan de la posibilidad de que sean senadores activos también.

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“Al ser senador vitalicio, una persona tiene la posibilidad de renunciar al cargo honorífico (seis meses antes) y postularse para ponerse a consideración del pueblo”, finalizó.