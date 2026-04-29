Avanza plan de atropello a la Constitución: Bachi asegura que tienen los votos

Con sus declaraciones, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), dejó en evidencia que el oficialismo mantiene firme su intención de avanzar con una normativa altamente cuestionada por juristas, opositores y constitucionalistas, quienes advierten que la iniciativa representa un intento de consumar un grave atropello a la Constitución Nacional.

“Hay votos. Ustedes escucharon expresiones de diferentes sectores, no solamente de Honor Colorado”, afirmó Núñez.

Bachi sostuvo que el objetivo del proyecto es reglamentar lo que, según su interpretación, ya fue definido por la Corte Suprema de Justicia respecto a la posibilidad de que expresidentes puedan jurar como senadores activos.

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“Nosotros lo que vamos a hacer es reglamentar lo que la Corte ya dijo en su momento”, expresó.

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Sin embargo, críticos sostienen que el oficialismo pretende utilizar una ley ordinaria para modificar el alcance constitucional del artículo 189, que establece claramente que los expresidentes serán senadores vitalicios, con voz pero sin voto, sin integrar quórum.

“Una ley no puede estar por encima de la Constitución”

Durante el intercambio con periodistas, Bachi rechazó las comparaciones y acusó a detractores de haber violentado la Constitución al impedir en el pasado el juramento de figuras como Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes. “Esos son los violadores de la Constitución”, sostuvo.

No obstante, especialistas remarcan que reglamentar mediante ley una disposición constitucional taxativa podría constituir precisamente una vulneración del orden jurídico superior.

La Constitución Nacional establece: “Los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto”.

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Bachi se desmarcó de las expresiones del líder de la bancada, Natalicio Chase, quien había admitido públicamente que el cartismo aún no tenía certeza plena sobre la cantidad de votos necesarios y que incluso podrían aplazar el tratamiento, Bachi proyectó absoluta seguridad. “Yo sé que hay votos”, aseguró.

La iniciativa figura en el orden del día del Senado para su tratamiento en sesión ordinaria, prevista para este miércoles.