Ordenan pericia de millonarias obras municipales en Valenzuela

La fiscal Betti Brítez, de Piribebuy, imputó en setiembre del 2025 a la intendenta de Valenzuela Mirtha Fernández (PLRA) y a otras cinco personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos por G. 300 millones de supuesto daño patrimonial durante el 2021.

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En el marco de este proceso, el Ministerio Público ordenó la realización de pericias a obras supuestamente ejecutadas en las compañías de Valenzuela, por lo que aparentemente se pagaron montos superiores al costo real.

La pericia se realizará el próximo 12 de mayo en las obras de empedrado y enripiado de la compañía Cerro Corá, que costaron G. 174.931.000 y otra en la compañía Juan Cancio Fleitas que la Municipalidad de Valenzuela pagó G. 124.300.000 durante la gestión del 2021.

Juicio por tragada del 2019

La intendenta liberal además está acusada por lesión de confianza en una causa anterior por un presunto daño patrimonial de G. 1.999 millones durante su gestión 2019. Luego de múltiples chicanas, un juez ordenó su detención y esposada se presentó a su audiencia preliminar recientemente.

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Mirtha Fernández, tras estar con prisión domiciliaria por dos semanas, fue beneficiada con libertad ambulatoria y ahora afronta su juicio oral.

En esta causa ya declararon los concejales denunciantes y confirmaron las irregularidades cometidas por la intendenta y el Ministerio Público sostuvo que cuenta con elementos suficientes para llegar a una condena.

Mirtha Fernández está llegando al final de su tercer período municipal; sin embargo, el clan Fernández se resiste a dejar la gestión comunal y ahora su hermano, el abogado Manuel Fernández busca ser intendente de manos del polémico senador liberocartista Dionisio Amarilla.