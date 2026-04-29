Pettengill buscará individualizar a violadores de la Constitución para recibir castigo en las urnas

El senador colorado disidente, Luis Pettengill, sostuvo que cualquier intento futuro de aprobar una ley de este tipo constituiría una “flagrante violación” de la Carta Magna y anunció que, si el proyecto regresa al pleno, solicitará una votación nominal para individualizar públicamente a quienes intenten avanzar contra la Constitución.

“Pediría votación nominal, de manera que se sepa quiénes son los violadores de la Constitución y quiénes somos los que la defendemos”, afirmó.

El legislador fue categórico al señalar que el artículo 189 no admite reinterpretaciones legislativas ni reglamentaciones que alteren su esencia.

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“Estas senadurías vitalicias son exactamente tales. La única forma de corregir esto, si se quiere cambiar, es mediante una reforma constitucional”.

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Pettengill recordó que ni siquiera una enmienda sería jurídicamente suficiente para modificar este punto, por lo que insistió en que cualquier intento por vía legislativa ordinaria sería inconstitucional.

Alerta sobre riesgo de crisis política y social

El senador también advirtió que insistir en una iniciativa de esta naturaleza podría reavivar tensiones ciudadanas similares a las vividas durante la crisis institucional de 2017, cuando el intento de enmienda para la reelección presidencial derivó en violencia política.

“Eso lo único que va a hacer es quitarnos libertad y exacerbar los ánimos de toda la ciudadanía”. Recordó además las consecuencias de aquella crisis: “Triste recuerdo tenemos del año 2017. Un ciudadano muerto y el incendio del Congreso”, dijo en alusión al joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.

Pettengill apeló directamente a la responsabilidad institucional del Senado, subrayando que los legisladores deben actuar como guardianes del orden constitucional. “Nosotros fuimos elegidos como senadores para respetar y defender la Constitución, no para violarla”.

Busca exponer políticamente a impulsores del proyecto

Uno de los puntos más contundentes de su postura fue el anuncio de que exigirá que cualquier futura votación sobre este tema sea nominal, permitiendo que la ciudadanía conozca exactamente qué legisladores apoyan o rechazan una eventual modificación considerada inconstitucional.

“Que la ciudadanía pueda castigar con sus votos a los violadores de la Constitución en las próximas elecciones”.

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Aunque el proyecto no pudo ser tratado en esta ocasión debido a la falta de quórum, el debate sigue latente dentro del Senado y podría reactivarse en futuras sesiones, considerando que la norma no fue rechazada.

La posición de Pettengill se suma a una creciente resistencia dentro de sectores colorados disidentes, opositores y constitucionalistas que consideran que el cartismo intenta avanzar sobre límites expresos de la Constitución Nacional.