Rechazan rendición de cuentas de intendente nepomuceno

El rechazo de la rendición de cuentas del intendente cartista Derlis Molinas fue impulsada por nueve concejales, mientras que dos optaron por la abstención y una edil estuvo ausente, evidenciando un escenario de fractura dentro del propio cartismo nepomuceno.

El dictamen de mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto recomendó el rechazo tras detectar una serie de inconsistencias en la gestión 2025 del intendente Molinas. Supuestamente existen obras inconclusas que fueron pagadas en su totalidad, obras realizadas de manera chapucera y otras desprolijidades más.

También se mencionan pagos por obras sin cartelería, lo que impide su trazabilidad, y la supuesta contratación de empresas vinculadas al entorno familiar del jefe comunal.

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Uno de los puntos más llamativos denunciados por los ediles es la existencia de empresas sin dirección verificable, consideradas “fantasma”, así como la utilización de personal municipal para operar maquinarias pertenecientes al propio intendente.

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A esto se suma el elevado gasto en combustible, que habría superado los G. 900 millones solo en el 2025, generando dudas sobre su correcta utilización.

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Votaron por el rechazo de la rendición de cuentas los concejales colorados; Erico Ferreira, Aníbal Silvero, Cheli Huttel, Venancio Cabrera, Ana Gamarra, Ismael Velázquez, Roberto Rolón, además de los liberales; Ireneo Ortigoza y Elvio Benítez (PLRA).

Mientras que se abstuvieron Sindulfo Rodríguez (PLRA) y Evans Dimitropulos (ANR) y Gertrudis Morel se ausentó de la sesión ordinaria.

Al respecto Ireneo Ortigoza (PLRA) dijo que su postura responde a una línea sostenida en el tiempo, recordando que en ejercicios anteriores ya había votado por el rechazo junto a su bancada.

No obstante, fue tajante al afirmar que, pese a este resultado, “el abrazo republicano volverá a recomponer las alianzas” luego de las internas.

El rechazo de la rendición no solo instala dudas sobre la administración municipal, que está siendo investigado por el Ministerio Público sino que también deja en evidencia la fractura oficialista instalada en la municipalidad.