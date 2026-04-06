Cartista busca su reelección en comuna nepomucena

El cartista Derlis Molinas, quien arrastra varias denuncias por malversación lanzó su campaña con miras al rekutú y también ya presentó a la sociedad nepomuncena su lista de candidatos a concejales.

Molinas declaró que tendrá a disposición G. 80 millones de su salario para hacer proselitismo, no anunció préstamos o donaciones de terceros.

Sin embargo, aprovecha las obras municipales ejecutadas con recursos de los contribuyentes para promocionar su candidatura, incluso utiliza programas sociales del gobierno central para hacer proselitismo.

El cartista fue denunciado por irregularidades administrativas en su gestión 2022-2023 entre los que se destacan obras fantasmas. La causa llamativamente “duerme” en el despacho del fiscal Carlos Mercado.

También la Junta Municipal en varias ocasiones solicitó la apertura de una auditoría, pero sugestivamente los fiscalizadores de la Contraloría General de la República nunca llegaron a la comuna.

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Sus concejales

Los precandidatos a concejales que integran la lista de Molinas son Juan Carlos Adorno y la ex supervisora administrativa Elva Molas, quien fue denunciada supuestamente por mantener como planillero a su esposo, Carlos Javier Centurión como docente de una escuela indígena de Tava´i, mientras prestaba servicios en el Ministerio Público.

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La precandidata a concejal cartista también fue señalada por presuntas irregularidades vinculadas a la supuesta venta de rubros docentes y otras anomalías administrativas ocurridas durante su gestión.

La lista sigue con Antonio Rojas, Pablo Gamarra y Leticia Medina, hija del secretario general de la Municipalidad nepomucena, Florencio Medina.

También están en la lista de concejalía; Antonio Velázquez, Leogildo Bogado, Juan Ferreira, Tomás Santacruz, Derlis Toledo y Evans Dimistropulos, este último busca su reelección en el cargo.