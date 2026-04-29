Yolanda Paredes tilda de “cobarde” a Peña por no renegociar Itaipú con Lula

Durante una encendida intervención en el Senado, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN), sostuvo que el Gobierno sigue permitiendo que Paraguay venda su energía a precios irrisorios, beneficiando a Brasil y perjudicando directamente a los intereses nacionales.

“Tres años, Santiago Peña, tres años ya tuviste para renegociar el Anexo C y seguís viajando por el mundo, pero no te dignas a ejercer soberanía sobre Itaipú. Sos un cobarde, Santiago Peña”, disparó.

Tres años, Santiago Peña, tres años ya tuviste para renegociar la Anexo C y seguís rompiendo las pelotas viajando por cuanto país encuentres en el mundo, pero no te dignas a cruzar el Puente de la Amistad y hablar con Lula y exigir el derecho que tenemos los paraguayos de ejercer soberanía sobre Itaipú“.

“¡Sos un cobarde, Santiago Peña! Y estamos terminando ya prácticamente el periodo legislativo y presidencial", cuestionó al jefe de Estado.

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Paredes cuestionó que el Ejecutivo continúe permitiendo que el país venda energía hidroeléctrica muy por debajo de su valor de mercado, pese a que Paraguay posee el 50% de la capacidad de Itaipú. “Hoy Paraguay sigue vendiendo su energía a precio de un mazo de perejil”, cuestionó.

La legisladora advirtió que esta situación representa una pérdida multimillonaria para el Estado paraguayo, recursos que podrían destinarse a salud, educación, pensiones y programas sociales.

“A dos años estamos del 2028. ¿Qué hiciste? Hoy estás preparando nuevamente maletas para sobrevolar el mundo, haciendo estupideces y hablando para no conseguir absolutamente nada".

La senadora molesta la nula reacción de Peña para renegociar Itaipú dijo: “A lo mejor traes un migrante en tu bolsillo, pero el migrante va a ser extranjero, no va a ser la repatriación de los paraguayos que hoy viven en el extranjero buscando un mejor porvenir”.

“Así como se indignan por una casa, indígnense por Itaipú”

La senadora también dirigió fuertes críticas a legisladores oficialistas, cuestionando que concentren sus ataques en temas menores mientras ignoran lo que considera una entrega sostenida de recursos estratégicos nacionales.

“Así como están indignados por una supuesta casa de Itaipú, que vendí, también deberían indignarse porque se sigue rifando la energía de los paraguayos”.

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Según Paredes, el Gobierno de Peña no ha demostrado voluntad política suficiente para exigir un precio justo por la energía. “¿Cuándo Paraguay va a reclamar el precio justo por la venta de su energía?”, cuestionó.

Además de Itaipú, Paredes criticó la gestión de Yacyretá, a la que calificó como una estructura utilizada políticamente como agencia de empleo.

“Cargamos salarios a las esposas, a las consuegras. Tenemos Yacyreta, señores, que hoy está al servicio de Alliana, con toda su parentela”, cuestionó Paredes.