Anexo C: Energía a precio de banana a Brasil y hermetismo del gobierno

La senadora Yolanda Paredes (CN) lamentó que el Presidente Santiago Peña esté dilatando la revisión del Anexo C.

Agregó que en abril se cumplen dos años de la firma de la Carta de Entendimiento que se firmó con Brasil, que no se cumplió “ni una línea” y que el documento está a nueve meses de su vencimiento, pero que el Gobierno no da señales claras sobre la renegociación del Anexo C.

“En este clima político de economía de guerra debemos tocar la renegociación de Itaipú. En ese famoso acuerdo 1973, ya pasó 50 años. Hoy 53 años después Paraguay tiene soberanía legítima y legal sobre el 50% de la energía generada por Itaipú, pero no hacemos nada”, se lamentó la senadora.

Paredes recordó que Santiago Peña firmó una carta de entendimiento con Brasil en el 2024, pero que no se aplicaron los términos por que Brasil quiere seguir comprando nuestra energía a precio de banana.

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“No debemos olvidar que el 16 abril del 2024 Santiago Peña firmó una carta de entendimiento con el Brasil sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú que debían ser aplicadas durante el 2024, 2025, 2026. Es decir, que estamos a 9 meses que este acuerdo vuelva a fenecer, sin embargo, ese acuerdo no se tomó con seriedad y por eso seguimos cediendo la energía a precio de bananas”, sentenció la parlamentaria.

Paredes lamentó que se esté renegociando el futuro de Itaipú a espaldas de la gente y con total hermetismo. Criticó la poca información que se tiene sobre el encuentro entre Santiago Peña y el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

“Los brasileros ofrecieron nuevamente precio de bananas por nuestra energía. Estamos en estacados, por eso debemos reactivar la comisión nacional para estudiar la negociación. No puede ser que la renegociación del único bien con valor que tenemos sea tratado de manera sigilosa y entre cuatro paredes. No sabemos lo que Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva hablaron”, sentenció la parlamentaria.

Hipotecar nuestro futuro

Por su lado, los senadores; Rubén Velázquez (Yo Creo) y Walter Kobylanski (CN) manifestaron que la renegociación debe ser una causa nacional por qué una mala negociación y con poco patriotismo podría hipotecar el futuro de los jóvenes y el desarrollo del país.

“No tenemos resultado de esa conversación, no tenemos los avances de esa reunión. Esta renegociación es muy importante, es uno de los desafíos más grandes que tenemos como país. Estamos ante el rumbo energético y social de nuestro país por las próximos décadas. Debemos tener transparencia, firmeza y la visión de Estado”, dijo Rubén Velázquez.

Agregó además, que el hermetismo del Gobierno genera desconfianza, por lo cual, pide que se conforme una comisión para acompañar las negociaciones.

“No podemos construir nuestro futuro en base a la desconfianza, en base al hermetismo. Estas conversaciones deben rendirse cuentas. La correcta negociación en condiciones de igualdad. Una negociación deficiente y apresurada puede hipotecar nuestro futuro, de los jóvenes y cerrar las puertas del desarrollo del país”, sentenció Velázquez.

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Para el senador Kobylanski, Santiago Peña está ocultado la situación real a cambio de recibir migajas, a cambio de camionetas y algunas que otras donaciones.

“Se nos está ocultando, no nos dicen nada. Se está jugando el futuro del país y no estamos enterados. Cuando se construyó la represa se hizo todo oculto, y así nos fue en los 50 años, pero no podemos dejar que pase lo mismo. No podemos conformarnos con camionetas y algunas limosnas”, sentenció el parlamentario.